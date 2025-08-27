Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |CON UN PRONTUARIO PARA HACER UNA PELÍCULA DE SUSPENSO

Un “ladrón influencer” fue detenido en Ensenada

Un "ladrón influencer" fue detenido en Ensenada

El juego que mejor jugaba: mostrarse en las redes sociales / Web

27 de Agosto de 2025 | 03:13
Edición impresa

Con solo 16 años ya era muy conocido, no solo por la Policía y las autoridades judiciales, que empezaron a conocer de su nombre y demás circunstancias personales, sino también por un amplio público: el que “escrolea” en determinadas redes sociales, donde aparecen los “ladrones influencers”, aquellos que se jactan de ser impunes, de tener una vida licenciosa, de estar armados, con algo robado, rodeados de alcohol y hasta los que nadan en fajos de billetes.

El objetivo es más que claro. “Buscan despertar admiración y ganar poder virtual, que también le arrima beneficios en el mundo real, como por ejemplo, la simpatía de algunas chicas”, expresó un investigador que le sigue el rastro.

Ahora se conoció la historia de un precoz delincuente de Villa Catella, Ensenada, donde mostraba un alto perfil.

Sin embargo, a sabiendas de que era buscado por la Justicia, cuando lo vieron -a través de las cámaras de monitoreo- posando la vista en dos motos de alta cilindrada estacionadas en la puerta de una conocida parrilla del parque Martín Rodríguez, lanzaron un operativo en pinzas, en el que se cubrió todas las posibles vías de escape.

Ni siquiera le sirvió lanzar una corta carrera hasta el Centro Municipal de Jóvenes, en la calle 127 entre 42 bis y 43, donde incluso se escondió en el baño de mujeres.

En medio del procedimiento, que abarcó al menos cinco móviles policiales, el adolescente fue retirado esposado rumbo a la comisaría, donde quedaron a la espera del oficio que determinará su lugar de alojamiento.

El acusado, cabe destacar, hace poco tiempo participó de un brutal asalto en el Barrio Hipódromo de La Plata, donde al rato cayó detenido.

Sin embargo, en esa ocasión, lo pusieron en libertad y no tuvo mejor idea que volver a la escena primaria y efectuar disparos contra la casa de quien supuso que lo había delatado.

Se cree que ya no tendrá la posibilidad de reincidir, al menos por un lapso de tiempo prudencial, porque trascendió de fuentes seguras que sería decisión firme mantenerlo privado de su libertad en un instituto cerrado mientras se sustancia el proceso.

Para eso harían fundamento en que se trata de un menor punible y que puede ser llevado a juicio, actividad que llevaría cierto tiempo antes de definir una eventual condena.

