Un “ladrón influencer” fue detenido en Ensenada

Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
Milei compartió una defensa de la droguería nombrada en los audios
El ruido político disparó el riesgo país, pero los dólares bajaron un poco
$10.000.000: el “Mega” pozo del Súper Cartonazo despierta una enorme expectativa
Deudas para sobrevivir: desde arreglar el auto hasta comprar alimentos
¿Cómo funciona la Justicia?: encuesta a abogados porteños acerca de la experiencia en litigios
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Francos concurre a Diputados en medio del escándalo de los audios
ARBA suspendió los embargos hasta fin de año y lanzó ayuda fiscal
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
El Centro de Fomento El Centinela busca apoyo para su nuevo piso de hormigón
Cine Club en la Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires
Actividades: encuentro coral, talleres para médicos jubilados y para niños
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con solo 16 años ya era muy conocido, no solo por la Policía y las autoridades judiciales, que empezaron a conocer de su nombre y demás circunstancias personales, sino también por un amplio público: el que “escrolea” en determinadas redes sociales, donde aparecen los “ladrones influencers”, aquellos que se jactan de ser impunes, de tener una vida licenciosa, de estar armados, con algo robado, rodeados de alcohol y hasta los que nadan en fajos de billetes.
El objetivo es más que claro. “Buscan despertar admiración y ganar poder virtual, que también le arrima beneficios en el mundo real, como por ejemplo, la simpatía de algunas chicas”, expresó un investigador que le sigue el rastro.
Ahora se conoció la historia de un precoz delincuente de Villa Catella, Ensenada, donde mostraba un alto perfil.
Sin embargo, a sabiendas de que era buscado por la Justicia, cuando lo vieron -a través de las cámaras de monitoreo- posando la vista en dos motos de alta cilindrada estacionadas en la puerta de una conocida parrilla del parque Martín Rodríguez, lanzaron un operativo en pinzas, en el que se cubrió todas las posibles vías de escape.
Ni siquiera le sirvió lanzar una corta carrera hasta el Centro Municipal de Jóvenes, en la calle 127 entre 42 bis y 43, donde incluso se escondió en el baño de mujeres.
En medio del procedimiento, que abarcó al menos cinco móviles policiales, el adolescente fue retirado esposado rumbo a la comisaría, donde quedaron a la espera del oficio que determinará su lugar de alojamiento.
LE PUEDE INTERESAR
Excarcelan sin fianza a la madre del acusado de un femicidio en Berisso
LE PUEDE INTERESAR
Una denuncia de abuso puso en foco a la Megatoma
El acusado, cabe destacar, hace poco tiempo participó de un brutal asalto en el Barrio Hipódromo de La Plata, donde al rato cayó detenido.
Sin embargo, en esa ocasión, lo pusieron en libertad y no tuvo mejor idea que volver a la escena primaria y efectuar disparos contra la casa de quien supuso que lo había delatado.
Se cree que ya no tendrá la posibilidad de reincidir, al menos por un lapso de tiempo prudencial, porque trascendió de fuentes seguras que sería decisión firme mantenerlo privado de su libertad en un instituto cerrado mientras se sustancia el proceso.
Para eso harían fundamento en que se trata de un menor punible y que puede ser llevado a juicio, actividad que llevaría cierto tiempo antes de definir una eventual condena.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí