Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Espectáculos

Chocó Claudia Villafañe: Dalma y Giannina Maradona confirmaron cuál es su estado de salud

Chocó Claudia Villafañe: Dalma y Giannina Maradona confirmaron cuál es su estado de salud
26 de Agosto de 2025 | 15:21

Escuchar esta nota

Claudia Villafañe chocó este martes a la mañana a la altura de la cancha de River, en Avenida Udaondo y el Puente Labruna. Según informaron, la empresaria sufrió heridas leves en la cabeza, pero pidió que no la trasladaran, ya que prefería irse por sus propios medios.

En diálogo con Marina Calabró, llevó tranquilidad: “Estoy bien. Fue un choque nada más”. Según el parte policial, la exmujer de Diego Maradona habría efectuado un giro en U en un sector no permitido.

“Respecto a la parte damnificada la misma se encuentra ilesa. En relación con la imputada, (Villafañe) presentó una lesión leve cortante en la altura de la cabeza, sin revestir gravedad, por lo que concurrió por sus propios medios a un centro de salud cercano”, agrega el informe.

“Paciente Claudia Villafañe, paciente evaluada en el lugar, se niega al traslado por ambulancia o SAME aéreo, se retira por sus propios medios del incidente”, indica.

“Lo que dicen es que Claudia, en las inmediaciones de River, hizo una maniobra no permitida, de girar en U, y tocó a otro auto. Ella terminó con heridas leves en la cabeza, le dieron tres puntos”, sumaron desde TN. 

En tanto, Dalma y Giannina Maradona rompieron el silencio, enojadas con las fake news que circulaban sobre el choque. “Es cierto que mi mamá chocó, lo que no es cierto es que su vida corre peligro. Gracias a Dios está bien, le dieron tres puntos donde se abrió y la tomografía salió espectacular”, dijo Giannina. 

“Entiendo que decir que alguien chocó y que gracias a Dios solo le dieron tres puntos no es una noticia de gran repercusión pero, ¿qué tan hdp tenes que ser para decir que su vida corre peligro cuando no es así?”, escribió Dalma Maradona.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro incendio en el centro de La Plata tuvo en vilo a los vecinos: tensión y susto en 6 y 44

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

Estudiantes hizo los deberes venciendo a Aldosivi 1 a 0 y Muslera es cada vez más valorado

Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí

Ya fue: Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio con un llamativo gesto 

Presuntas coimas: "Lule" Menem habló de "absoluta falsedad" y apuntó al kirchnerismo

VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata

La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Dolor en La Plata por la muerte del ingeniero mecánico Ramiro Ariel Silvapobas

Los detalles el revés judicial para un banco por un caso de hipoteca UVA

Más audios, con otros nombres de funcionarios: confirman que a Spagnuolo lo grabaron de forma sistemática

Avenidas, protagonistas del plan de dinámica urbana para La Plata

El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años

Estudiantes pescó un Tiburón y llegó a lo más alto

Noche feliz, el Vasquito crece y Muslera, perfecto
Últimas noticias de Espectáculos

De la farándula a botinera top: la "ruta sentimental" de Nicki Nicole, de Trueno a Lamine Yamal

¡Ta tan, ta tannnn! ¡Taylor Swift se casa con Travis Kelce! Impacto mundial swiftie

"Me empaché ¿Cómo no me voy a comer semejante bombón?" Picante confesión de Dalila por El Polaco

La actriz Erika De Sautu Riestra aclaró versiones de pelea con La China Suárez ¿Problemas en la serie En El Barro?
La Ciudad
Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de agosto en Provincia
Un jacarandá que pide auxilio por una pérdida de agua y la indignación de los vecinos con ABSA
Paro docente en la UNLP: se siente con fuerza en los colegios y es dispar en las facultades
"Sin riesgo de derrumbe": hay fecha para que los vecinos vuelvan a sus casas en diagonal 77 y 48
Se termina el calvario por el caos de tránsito en el paso a nivel de Villa Elisa: esta semana se habilita
Deportes
Argentina vs Venezuela ¿cuánto sale ver a la Selección?
Sigue la sangría en la escudería de Colapinto: en la previa del GP de Países Bajos renunció otro especialista
Cadillac confirmó a dos pesos pesados para su debut en la Fórmula 1: ¿por qué hay alivio para Colapinto?
Tranquilo: a poco del cruce con Estudiantes, Flamengo goleó 8-0 y clavó récord en Brasil
Estudiantes pescó un Tiburón y llegó a lo más alto
Policiales
Sigue la ronda de indagatorias en La Plata por el fentanilo mortal: quienes son los acusados que declaran
Makintach en problemas: se admitió la acusación y la "jueza de Dios" va a juicio político
Fuego, tensión y asistencia a vecinos por inhalación de monóxido de carbono en Arturo Seguí
Denuncian ataque a un local de la UCR en La Plata y le apuntan a "energúmenos antidemocráticos"
Otra vez fuego y pánico en el Centro de La Plata: las hipótesis detrás del incendio en 6 y 44
Información General
Lanzan la VUPRA: todos los trámites automotor en se realizarán en una sola plataforma
El caso Jaycee Dugard, el secuestro que conmocionó al mundo y terminó con un milagroso reencuentro tras 18 años
En medio de la tragedia sanitaria, robaron ampollas de fentanilo: eran para terapia intensiva
Ensayan trasplante inédito: un pulmón de cerdo en un ser humano
Bastan tres días de limitar el teléfono para resetear la química cerebral imagen

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla