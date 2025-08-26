Chocó Claudia Villafañe: Dalma y Giannina Maradona confirmaron cuál es su estado de salud

La Justicia abrió el celular de Spagnuolo, otro está roto y hay uno que no lograron desbloquear
La Justicia abrió el celular de Spagnuolo, otro está roto y hay uno que no lograron desbloquear
Claudia Villafañe chocó este martes a la mañana a la altura de la cancha de River, en Avenida Udaondo y el Puente Labruna. Según informaron, la empresaria sufrió heridas leves en la cabeza, pero pidió que no la trasladaran, ya que prefería irse por sus propios medios.
En diálogo con Marina Calabró, llevó tranquilidad: “Estoy bien. Fue un choque nada más”. Según el parte policial, la exmujer de Diego Maradona habría efectuado un giro en U en un sector no permitido.
“Respecto a la parte damnificada la misma se encuentra ilesa. En relación con la imputada, (Villafañe) presentó una lesión leve cortante en la altura de la cabeza, sin revestir gravedad, por lo que concurrió por sus propios medios a un centro de salud cercano”, agrega el informe.
“Paciente Claudia Villafañe, paciente evaluada en el lugar, se niega al traslado por ambulancia o SAME aéreo, se retira por sus propios medios del incidente”, indica.
“Lo que dicen es que Claudia, en las inmediaciones de River, hizo una maniobra no permitida, de girar en U, y tocó a otro auto. Ella terminó con heridas leves en la cabeza, le dieron tres puntos”, sumaron desde TN.
En tanto, Dalma y Giannina Maradona rompieron el silencio, enojadas con las fake news que circulaban sobre el choque. “Es cierto que mi mamá chocó, lo que no es cierto es que su vida corre peligro. Gracias a Dios está bien, le dieron tres puntos donde se abrió y la tomografía salió espectacular”, dijo Giannina.
“Entiendo que decir que alguien chocó y que gracias a Dios solo le dieron tres puntos no es una noticia de gran repercusión pero, ¿qué tan hdp tenes que ser para decir que su vida corre peligro cuando no es así?”, escribió Dalma Maradona.
