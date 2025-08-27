Un cuadro robado por nazis y la pista argentina

El escándalo por el hallazgo en Mar del Plata de un cuadro robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial sumó un nuevo capítulo: durante las últimas horas la Policía Federal allanó la casa donde había sido fotografiada la pintura, pero no la encontró.

El fiscal federal Carlos Martínez, a cargo de la investigación, confirmó que en la vivienda no estaba la obra en cuestión. “No está el cuadro, solo se secuestró una carabina y un revólver calibre 32”, señaló. La ausencia de la pieza fue advertida también por los investigadores, que detectaron cambios en la decoración de la casa respecto de las imágenes que habían circulado en un aviso de venta hasta el domingo, donde la pintura colgaba en una sala de estar.

La obra en cuestión es Retrato de una dama, del artista italiano Giuseppe Ghislandi. Según la Agencia de Patrimonio Cultural de los Países Bajos, había sido robada por el oficial nazi Friedrich Kadgien al galerista judío Jacques Goudstikker, cuya colección fue saqueada durante la ocupación alemana.

La pista se hizo pública tras una investigación del diario neerlandés Algemeen Dagblad. El cuadro habría permanecido en manos de la familia Kadgien desde los años 50, cuando el exoficial de la SS escapó a la Argentina y se radicó en Mar del Plata. Allí vivió hasta su muerte en 1978. En paralelo al allanamiento realizado en la jornada de ayer, Interpol emitió alertas nacionales e internacionales para impedir que la obra salga del país.