De la rutina del gimnasio a la “rutina delictiva”

La Justicia anuló el decreto que llevaba la Zona Roja al Bosque
“Costosa” renovación de vías: comerciantes con la mitad de las ventas
Misterio mortal en el Centro: una víctima y un montón de interrogantes
Covid: el riesgo sigue y buscan revertir la caída de la vacunación
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Caen las proyecciones y crece la preocupación por la falta de ventas
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
La oposición reactivó la comisión $LIBRA, con un “lilito” al mando
Bajan todos los dólares y suben los bonos, las acciones y el riesgo país
El Gobierno presentaría una denuncia: “Milei no debió haber confiado en él”
Feriantes de Parque Saavedra se manifestaron en contra de la reubicación
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un docente de 55 años vivió un momento de indignación al regresar a su casa en City Bell, tras pasar un rato en un gimnasio cercano. Lo que comenzó como una salida para distenderse terminó en un fuerte disgusto al descubrir que su vivienda había sido víctima de un robo.
Según informaron fuentes policiales de la jurisdicción, el hombre salió de su domicilio, ubicado en la zona de calles 485 y 11, sin notar ningún movimiento extraño en la calle ni indicios de la presencia de terceros. Sin embargo, delincuentes aprovecharon su ausencia para ingresar y registrar la vivienda.
Cuando la víctima regresó, se encontró con un escenario de desorden y saqueo. Uno de los investigadores indicó que el docente subió a la planta alta y vio que todas las habitaciones estaban revueltas, con muebles y cajones abiertos, en busca de dinero y objetos de valor. “Se llevaron dinero en efectivo y una notebook”, precisó la fuente. La policía se encuentra investigando el hecho, mientras que el docente aún se repone del impacto del robo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí