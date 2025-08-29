De la rutina del gimnasio a la “rutina delictiva”

Un docente de 55 años vivió un momento de indignación al regresar a su casa en City Bell, tras pasar un rato en un gimnasio cercano. Lo que comenzó como una salida para distenderse terminó en un fuerte disgusto al descubrir que su vivienda había sido víctima de un robo.

Según informaron fuentes policiales de la jurisdicción, el hombre salió de su domicilio, ubicado en la zona de calles 485 y 11, sin notar ningún movimiento extraño en la calle ni indicios de la presencia de terceros. Sin embargo, delincuentes aprovecharon su ausencia para ingresar y registrar la vivienda.

Cuando la víctima regresó, se encontró con un escenario de desorden y saqueo. Uno de los investigadores indicó que el docente subió a la planta alta y vio que todas las habitaciones estaban revueltas, con muebles y cajones abiertos, en busca de dinero y objetos de valor. “Se llevaron dinero en efectivo y una notebook”, precisó la fuente. La policía se encuentra investigando el hecho, mientras que el docente aún se repone del impacto del robo.