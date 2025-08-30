El líder de la barra del Rojo, con derecho de admisión

VIDEO.- Los audios de Karina: “Si son verdaderos es un escándalo”
Los audios de Karina: "Si son verdaderos es un escándalo"
El líder de la barra de Independiente, Juan Eduardo Lenczicki, fue excluido de manera indefinida de todo evento deportivo en el país, tras los incidentes violentos registrados en el partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.
El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la renovación de la restricción de concurrencia administrativa para Lenczicki, jefe de la barrabrava de Independiente, prohibiéndole el ingreso a cualquier espectáculo deportivo en territorio argentino.
La medida, dictada bajo la Resolución 1039/2025, entra en vigencia de forma inmediata y será publicada oficialmente el lunes 1 de septiembre.
La decisión responde a los episodios de violencia ocurridos el pasado 20 de agosto en el estadio Libertadores de América, durante el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.
En ese contexto, se registraron agresiones entre hinchas de ambas parcialidades, lo que motivó la intervención de las autoridades.
La resolución apunta a limitar la presencia de individuos vinculados a estructuras de mando en grupos radicalizados, con antecedentes de conductas violentas, en el marco del Programa Tribuna Segura.
Lenczicki, identificado como referente de la barra del club de Avellaneda, queda excluido de manera indefinida de toda actividad deportiva masiva en el país.
Un hincha de Independiente y su familia sufrieron amenazas de muerte en Chile, país donde vivían hace menos de seis meses, por lo que tuvieron que volver a la Argentina
Luego de los incidentes del pasado 20 de agosto, se inició una feroz y violenta campaña por parte de los hinchas de Universidad de Chile que consistió en amenazar periodistas e hinchas de Independiente. Un hincha del Rojo en Chile lo vivió en carne propia: “Cuando nos mandaron amenazas de mi hijo nos fuimos escondidos de Chile a vivir a Argentina, teníamos un buen trabajo y tuvimos que dejar todo”.
