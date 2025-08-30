El Diablo y la Gloria, quedaron a mano

En Alta Córdoba, Independiente empató 0-0 con Instituto y se mantiene último en la Zona B del Torneo Clausura. En un encuentro chato, hubo mucha pierna fuerte y un flojo arbitraje de Luis Lobo Medina.

En el primer tiempo, fue el conjunto local quien tuvo las chances claras, donde se destacó un remate de Puebla que sacó en la línea Vera. También la Gloria tuvo un mano a mano de Fonseca y un cabezazo de Pereyra. Además de no haber tenido tanto peligro, la bronca del Rojo fue por el arbitraje de Lobo Medina, quien pudo haber expulsado a dos jugadores de Instituto por fuertes planchas.

En el complemento, el juego fue más rústico y si bien Independiente comenzó con mayor iniciativa, donde tuvo una clara de Mazzantti, se terminó pinchando. Instituto fue con más empuje y tuvo una chance clara a través de un buscapié de Lázaro que no llegó a captar Lodico. Los minutos corrieron y el empate en cero quedó sentenciado, para agigantar el mal momento de ambos en el Torneo Clausura.