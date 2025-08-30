Banfield venció a Tigre y tomó oxígeno

En el estadio Florencio Sola, Banfield derrotó 1-0 a Tigre y tomó oxígeno en los puestos bajos de la Tabla Anual. El único tanto del encuentro, perteneciente a la Zona A, lo marcó el ex delantero de Estudiantes, Mauro Méndez.

El primer tiempo fue trabado y de pocas ocasiones de peligro, donde se destacó un intento de Saralegui que controló el arquero. El Talado mejoró en el último cuarto de hora, pero no logró lastimar.

En el complemento, la iniciativa fue de Banfield, que logró la apertura del marcador en el minuto 22: tras un insólito rebote de Zenobio luego de un tirop de Azumendi, el uruguayo Méndez captó la pelota y marcó el 1-0 con guapeza.

De esta manera y más allá que Tigre lo complicó en los minutos finales, el equipo de Troglio se quedó con tres puntos de oro para alejarse de la zona de descenso por Tabla Anual. Por su parte, el Matador hace dos que no gana.