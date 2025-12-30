Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000: los números de hoy

La Ciudad

Créditos de hipotecados UVA: la Justicia insiste en declarar incumplidores a bancos que no informan el costo real de los préstamos

Créditos de hipotecados UVA: la Justicia insiste en declarar incumplidores a bancos que no informan el costo real de los préstamos
30 de Diciembre de 2025 | 15:42

Escuchar esta nota

Desde el Juzgado Civil y Comercial N.º 8 de La Plata declararon incumplidor al Banco de la Provincia de Buenos Aires por no acatar una orden judicial que lo obliga a informar el Costo Financiero Total (CFT) de un crédito hipotecario UVA (unidad de valor adquisitivo) que incluye el ajuste por inflación medido por el índice CER (coeficiente de estabilización de referencia). Esta decisión se da en el marco de una causa iniciada por una consumidora y cuenta con pronunciamientos previos de la Cámara de Apelaciones de La Plata, Sala II, y con dictámenes del Ministerio Público Fiscal.

Conforme los documentos oficiales a los que accedió EL DIA, el eje del conflicto es la negativa del banco a transparentar el costo real del crédito. "En la escritura hipotecaria figura un CFT del 5,21%, pero la entidad nunca informó cuál fue el CFT efectivo año por año, una vez incorporado el impacto del ajuste CER, pese a reiterados pedidos judiciales y requerimientos expresos de la actora", expresaron fuentes que trabajan en el caso.

En la causa, la consumidora solicitó información básica: un cuadro claro que discrimine capital, intereses, ajuste CER y costo financiero total, desde el inicio del préstamo hasta la actualidad. Según surge del expediente, se trata de datos que el banco posee y que pueden informarse sin dificultad técnica.

Sin embargo, en una resolución reciente que data del 26 de diciembre, el juez interviniente sostuvo que "no puede considerarse cumplida la orden judicial, ya que la documentación presentada por el banco no contiene referencias explícitas al componente CER ni al CFT real del crédito". En la resolución se recordó que la Cámara de Apelaciones ordenó en dos oportunidades —en noviembre de 2024 y en julio de 2025— que se informe el CFT inclusive el ajuste inflacionario, y revocó una decisión anterior que había dado por satisfecha la medida.

De este modo, el magistrado volvió a intimar al banco a cumplir con la orden en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones legales correspondientes, y dejó asentado que no se acreditó ninguna imposibilidad para brindar la información requerida.

La postura judicial fue respaldada por el Ministerio Público Fiscal. En un dictamen firmado días antes (el 17 de diciembre), el agente fiscal Jorge Martín Paolini afirmó que "la orden de la Cámara no fue cumplida cabalmente, y recordó que el banco debe informar el CFT con ajuste CER aun cuando se trate de datos disponibles o razonablemente previsibles", con lo que descartó cualquier excusa basada en la volatilidad inflacionaria.

LE PUEDE INTERESAR

Lo que tenés que saber hoy en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Casi 36º en La Plata, con cortes de agua y luz: cuáles son las zonas más afectadas este martes

El caso expone una problemática más amplia en torno a los créditos UVA: cómo se desprende de las causas que sigue EL DIA, los bancos informan un CFT que excluye el componente que explica el crecimiento de la deuda, lo que genera diferencias significativas entre el costo pactado en la escritura y el que efectivamente terminan pagando los hipotecados.

Según advierten abogados especializados, esta práctica no se limita a una sola entidad. El abogado Lorenzo Matus, que trabaja en otros casos de hipotecas UVA, señaló: “Te puedo asegurar que hay antecedentes en otros bancos caso del Banco Hipotecario que al momento sigue sin informar el CFT incluyendo ajuste CER, y también en el Banco Nación como mínimo”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia

Domínguez se queda en Estudiantes: detalles del proyecto futbolístico para un 2026 cargado de competencias

Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió

Quién es Luis Cavanagh: el ex novio de Romina Gaetani denunciado por violencia de género

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

Ordoqui ya duerme en su domicilio de City Bell

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
+ Leidas

La pregunta del millón: el viernes 2 enero... ¿hay asueto administrativo en La Plata y la Provincia?

Domínguez se queda en Estudiantes: detalles del proyecto futbolístico para un 2026 cargado de competencias

El Pincha frenó todas las operaciones de venta de jugadores: quiénes se pueden ir

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

Estatales: día por día, el cronograma de pago de los haberes de diciembre 2025

Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió

Drama, bronca y angustia en La Plata: cierra un Primario privado sin aviso y los mandan a buscar colegio

Operativos "dólar blue", con la mira en La Plata: la maniobra detrás de un circuito ilegal millonario
Últimas noticias de La Ciudad

Lo que tenés que saber hoy en La Plata

Casi 36º en La Plata, con cortes de agua y luz: cuáles son las zonas más afectadas este martes

Confirman los 22 muñecos habilitados para que se prendan fuego en La Plata: mirá el mapa

El Tren Universitario de La Plata no funcionará durante enero: los motivos
Deportes
Olímpicos y platenses: el gran encuentro entre Alberto Lanteri y Tomás Etcheverry
¿Copa Argentina en medio de la pretemporada?: Estudiantes jugaría con Ituzaingó a mitad de enero
Domínguez se queda en Estudiantes: detalles del proyecto futbolístico para un 2026 cargado de competencias
Gimnasia, las deudas y una transición de poder bajo la lupa: Anacleto disparó y Cowen respondió
River evalúa la salida de Galarza Fonda a Vélez
Policiales
La Ruta 2 y otro accidente fatal: murió un joven de 24 años
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
Migraciones evitó que Faroni viajara a Uruguay
Allanan la AFA y la casa de Javier Faroni, el empresario ligado a "Chiqui” Tapia
VIDEO. Godoy y Tagliaferro, presos: la Justicia de La Plata “les colgó” el cartel de mentirosos y ordenó que los esposaran
Espectáculos
El infierno de Romina Gaetani: la frase que nadie escuchó y anticipó lo peor
La herencia de Jorge Lanata a un año de su muerte: denuncias, deudas millonarias, auditorias y peleas familiares 
Se filtró cómo está la salud del periodista David Kavlin tras la colocación del segundo stent
Quién es Luis Cavanagh: el ex novio de Romina Gaetani denunciado por violencia de género
“Avatar”: Hollywood revive para el cierre de año
Información General
VIDEO.- "Diablo de Polvo" en Florencio Varela: ¿qué es este remolino que también se da en Marte?
¡Atención! Un grupo de personas no podrá ingresar a casinos y bingos bonaerenses: qué dice la nueva ley
Gripe H3N2 en puerta: instan a vacunarse ya en marzo
Fuerte movimiento de argentinos hacia Uruguay
Hantavirus: confirman otra muerte en Santa Fe

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla