Créditos de hipotecados UVA: la Justicia insiste en declarar incumplidores a bancos que no informan el costo real de los préstamos

Desde el Juzgado Civil y Comercial N.º 8 de La Plata declararon incumplidor al Banco de la Provincia de Buenos Aires por no acatar una orden judicial que lo obliga a informar el Costo Financiero Total (CFT) de un crédito hipotecario UVA (unidad de valor adquisitivo) que incluye el ajuste por inflación medido por el índice CER (coeficiente de estabilización de referencia). Esta decisión se da en el marco de una causa iniciada por una consumidora y cuenta con pronunciamientos previos de la Cámara de Apelaciones de La Plata, Sala II, y con dictámenes del Ministerio Público Fiscal.
Conforme los documentos oficiales a los que accedió EL DIA, el eje del conflicto es la negativa del banco a transparentar el costo real del crédito. "En la escritura hipotecaria figura un CFT del 5,21%, pero la entidad nunca informó cuál fue el CFT efectivo año por año, una vez incorporado el impacto del ajuste CER, pese a reiterados pedidos judiciales y requerimientos expresos de la actora", expresaron fuentes que trabajan en el caso.
En la causa, la consumidora solicitó información básica: un cuadro claro que discrimine capital, intereses, ajuste CER y costo financiero total, desde el inicio del préstamo hasta la actualidad. Según surge del expediente, se trata de datos que el banco posee y que pueden informarse sin dificultad técnica.
Sin embargo, en una resolución reciente que data del 26 de diciembre, el juez interviniente sostuvo que "no puede considerarse cumplida la orden judicial, ya que la documentación presentada por el banco no contiene referencias explícitas al componente CER ni al CFT real del crédito". En la resolución se recordó que la Cámara de Apelaciones ordenó en dos oportunidades —en noviembre de 2024 y en julio de 2025— que se informe el CFT inclusive el ajuste inflacionario, y revocó una decisión anterior que había dado por satisfecha la medida.
De este modo, el magistrado volvió a intimar al banco a cumplir con la orden en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones legales correspondientes, y dejó asentado que no se acreditó ninguna imposibilidad para brindar la información requerida.
La postura judicial fue respaldada por el Ministerio Público Fiscal. En un dictamen firmado días antes (el 17 de diciembre), el agente fiscal Jorge Martín Paolini afirmó que "la orden de la Cámara no fue cumplida cabalmente, y recordó que el banco debe informar el CFT con ajuste CER aun cuando se trate de datos disponibles o razonablemente previsibles", con lo que descartó cualquier excusa basada en la volatilidad inflacionaria.
El caso expone una problemática más amplia en torno a los créditos UVA: cómo se desprende de las causas que sigue EL DIA, los bancos informan un CFT que excluye el componente que explica el crecimiento de la deuda, lo que genera diferencias significativas entre el costo pactado en la escritura y el que efectivamente terminan pagando los hipotecados.
Según advierten abogados especializados, esta práctica no se limita a una sola entidad. El abogado Lorenzo Matus, que trabaja en otros casos de hipotecas UVA, señaló: “Te puedo asegurar que hay antecedentes en otros bancos caso del Banco Hipotecario que al momento sigue sin informar el CFT incluyendo ajuste CER, y también en el Banco Nación como mínimo”.
