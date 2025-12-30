Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000: los números de hoy

Policiales

La Ruta 2 y otro accidente fatal: murió un joven de 24 años

Es la tercer víctima en los últimos días ocurrida en la Autovía

La Ruta 2 y otro accidente fatal: murió un joven de 24 años
30 de Diciembre de 2025 | 15:31

Escuchar esta nota

La Ruta 2 volvió a ser escenario de un accidente fatal. Ocurrió esta madrugada a la altura de la localidad de Lezama, cuando un automóvil Ford Focus colisionó por alcance contra un carro remolcado por una camioneta Ford Ranger. El saldo del siniestro fue fatal: Mario Michia, de 24 años, perdió la vida a raíz de las graves heridas sufridas en el impacto.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, Mario Michia, quien se encontraba en el vehículo de menor porte, no pudo sobrevivir a las heridas y falleció en el lugar. Esposito y su acompañante, Bruno Esposito, también se encontraban en el Ford Focus, pero ambos resultaron ilesos en el accidente.

El hecho fue rápidamente atendido por personal del Destacamento Vial Lezama, que realizó las pericias correspondientes en el lugar. La causa del accidente aún se encuentra bajo investigación, y la Fiscalía Nº 10, a cargo del fiscal Jonathan Roberts, ha iniciado actuaciones judiciales caratuladas como “Homicidio Culposo”.

Las autoridades no descartan que, con el avance de la investigación, se amplíe la información oficial sobre las circunstancias del siniestro.

