La Ruta 2 y otro accidente fatal: murió un joven de 24 años

La Ruta 2 volvió a ser escenario de un accidente fatal. Ocurrió esta madrugada a la altura de la localidad de Lezama, cuando un automóvil Ford Focus colisionó por alcance contra un carro remolcado por una camioneta Ford Ranger. El saldo del siniestro fue fatal: Mario Michia, de 24 años, perdió la vida a raíz de las graves heridas sufridas en el impacto.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, Mario Michia, quien se encontraba en el vehículo de menor porte, no pudo sobrevivir a las heridas y falleció en el lugar. Esposito y su acompañante, Bruno Esposito, también se encontraban en el Ford Focus, pero ambos resultaron ilesos en el accidente.

El hecho fue rápidamente atendido por personal del Destacamento Vial Lezama, que realizó las pericias correspondientes en el lugar. La causa del accidente aún se encuentra bajo investigación, y la Fiscalía Nº 10, a cargo del fiscal Jonathan Roberts, ha iniciado actuaciones judiciales caratuladas como “Homicidio Culposo”.

Las autoridades no descartan que, con el avance de la investigación, se amplíe la información oficial sobre las circunstancias del siniestro.