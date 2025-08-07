Rotary Club: feria de moda circular solidaria en Meridiano V

El Rotary Club La Plata Meridiano V invita a participar en su “Feria de Moda Circular Solidaria”, un evento solidario que ofrecerá artículos (abrigos, calzados, carteras, sacos de hombre, telas, bijouterie y libros) a precios accesibles. Se desarrollará el sábado y domingo próximos, de 11 a 17.30, en 67 esquina 17.

Se trata de una “feria de oportunidades” para adquirir productos de calidad a precios accesibles mientras se colabora con una causa solidaria.