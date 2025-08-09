Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Golpes, amenazas de abuso y besos entre presos en una comisaría

Dos policías detenidos por un “puente chino”

Por pedido del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, arrestaron a dos agentes que cumplían servicios en la ciudad de Ensenada

Dos policías detenidos por un “puente chino”
9 de Agosto de 2025 | 02:16
Edición impresa

Según determinó la Justicia, al menos en esta instancia de la investigación, el 21 de octubre del año 2024 tres efectivos de la comisaría segunda de Ensenada desplegaron una serie de conductas lesivas e injustificadas hacia los detenidos alojados en una de las celdas de esa dependencia, quienes reclamaban mejores condiciones de alojamiento.

En principio, la investigación, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, apuntó a la titular de la seccional, al segundo jefe y al imaginaria de turno (control de calabozos), los cuales, junto a un número aún no determinado de efectivos, entre los cuales se encontraban altos jefes del Comando de Patrulla local, le habrían aplicado tormentos y apremios a los reclusos en esa sede policial de Almirante Brown entre 92 y 94, en Punta Lara.

En la pesquisa se habló de abuso funcional y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de los internos, “sobre los que tenían un poder asimétrico de hecho en virtud de encontrarse privados de la libertad”, reflejó el expediente.

En dicha pieza judicial se mencionaron “disparos con escopetas de postas de goma, detonaciones de gas lacrimógeno y chorros de agua a alta presión a corta distancia, en un contexto de completa oscuridad en tanto previamente les habían cortado la luz eléctrica”.

Posteriormente, al obligarlos a salir, siempre a decir del documento oficial, le hicieron una especie de “puente chino”, con la finalidad de castigarlos por los reclamos efectuados.

“Les propinaron golpes de puño, patadas, y golpes con elementos provistos para el ejercicio de la función policial, en varias partes del cuerpo. Que tras ello, previo quitarles por la fuerza sus prendas de vestir y dejarlos desnudos, les colocaron precintos en sus manos y ubicándolas por la espalda, los hicieron colocar boca abajo con la cabeza contra el piso, posicionándolos uno encimado al otro, y en dicha posición de indefensión, y con la obstinada finalidad de castigarlos por los reclamos efectuados, continuaron con los actos tortuosos durante un lapso considerable de tiempo -hasta el amanecer-, actos extremadamente vejatorios como apoyarles la tonfa en sus partes íntimas, amenazarlos con accederlos sexualmente con ella, y conminarlos a que se besaran entre sí sus partes íntimas”, se refirió.

Por si fuera poco, exoplicaron que después “confeccionaron un acta acerca de lo ocurrido insertando aseveraciones falsas con las que pretendieron justificar sus acciones y brindar una aparente explicación a las lesiones producidas a los internos, documentando entre otras falsedades que los mismos poseían armas de fabricación casera, que tenían la intención de evadirse de la comisaría, y que habían iniciado una reyerta entre ellos que incluyó agresiones recíprocas”.

Por eso el fiscal Petit Bosnic, que ya había detenido a otros tres agentes de rango en el marco de este proceso, requirió más capturas, que avaló el juez garante Eduardo Silva Pelossi.

Se trata de Oscar Fabián Castillo y Sergio Aguilar, a quienes imputaron por los delitos de tortura, de conformidad con lo normado por el artículo 144 ter párrafo 1° del Código Penal, y falsedad ideológica de documento público”.

 

