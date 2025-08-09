Calle 12 otra vez tapizada con los grafitis: malestar entre comerciantes

En las últimas horas, vecinos y comerciantes se comunicaron con este diario para denunciar que un grupo de grafiteros realizó pintadas durante la madrugada en todo el paseo comercial de la calle 12 que va desde 54 a 64 en La Plata.

En la guerra contra las pintadas que se desarrolla a través de la pintura municipal en las persianas y paredes, los grafiteros escribieron otro capítulo en cuestión de horas.

El presidente de la asociación de comerciantes de calle 12, Martín Ranea, comentó que “es un problema de larga data”, el que tienen con las pintadas. “Estos grupos expresan una cultura, pero nosotros les pedimos que entiendan que una persiana o una pared de un negocio no es un sector para pintar o expresar su arte. Queremos que se expresen de otra manera”, dijo e insistió en que “nosotros no estamos en contra de las manifestaciones culturales, pero no aceptamos que las cosas se expresen sin consentimiento del inquilino o dueño del local”.

En ese sentido, argumentó que “nosotros tenemos nombre y apellido, vivimos durante la luz del día y esta gente trabaja durante la noche. No sabemos quienes son. Queremos buscar soluciones y encontrarnos para buscar otro aspecto”.

Luego, planteó que ese cuadro se contrapone también a “una política municipal donde otros comerciantes se vieron beneficiados, al limpiarse diferentes partes de sus comercios”.

Finalmente, planteó hasta la posibilidad de que algún propietario ofrezca su frente como pizarra: “Si algún comercio está de acuerdo y presta su conformidad, es un tema privado. Pero en términos generales, queremos que todo se maneje en función de cosas aceptados por las dos partes, no por una sola”, finalizó.