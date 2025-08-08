Otro zorro en el Centro: ahora en la Legislatura

¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Una gran sorpresa se llevaron ayer vecinos y transeúntes que circulaban por la zona de 7 y 51, cuando observaron que un zorro gris caminaba desorientado por el patio de la Legislatura Provincial.
El hecho ocurrió alrededor de las 11. Según fuentes consultadas por este diario, los agentes de la Secretaría de Seguridad se hicieron presentes en el lugar y colaboraron con la captura del zorro suelto.
En el lugar se montó un amplio operativo de rescate, donde con herramientas pudieron “atrapar” al animal que se encontraba sobresaltado.
Tras ser capturado, los agentes de Fauna de la Provincia procedieron con el traslado del animal al Bioparque local, situado en la Avenida Iraola y Calle 51.
Según el relato de los vecinos, el animal parecía perdido y confundido.
En este marco, se advirtió que los zorros grises pueden ser agresivos y llegar a morder si se sienten amenazados. Por este motivo, se recomienda no tocarlo y dar aviso a la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires.
El episodio no deja de llamar la atención, ya que hace una semana un ejemplar de “zorro rojo” apareció perdido o liberado, por la zona de 3 entre 39 y 40.
La sorpresa para los vecinos comenzó en horas de la madrugada, cuando el inquilino en un edificio escuchó un ruido extraño al agarrar su bicicleta para salir a trabajar.
