Iniciaron un taller de vinculación literaria  para madres e hijos en una cárcel de Los Hornos

Mujeres privadas de libertad y sus hijos de hasta cuatro años con los que conviven en una cárcel bonaerense en La Plata iniciaron un taller de vinculación literaria con encuentros quincenales de 90 minutos y que finalizará en noviembre.
La iniciativa se desarrolla en la Unidad 33 Los Hornos, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y la lleva adelante la Fundación AS luego de un acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y tiene como objetivo de reforzar el vínculo madre e hijo a través de los libros.
En el primer encuentro participaron la presidenta de la Fundación AS, Ana Sicilia, y la escritora, periodista y poeta, Flor Codagnone, las que en el Salón de Usos Múltiples del sector escuela de la cárcel interactuaron con más de 20 internas madres y ocho niños y niñas.
El Taller de Vinculación Literaria se brinda como un espacio de intimidad y acercamiento entre madres e hijos en contextos de encierro a través de la lectura, la narración oral y el juego.
En la fundamentación de la propuesta se explicó que entendemos a la lectura como herramienta de expresión y pensamiento. Además, de su instancia lúdica e imaginativa. Buscamos que las madres puedan reforzar el vínculo amoroso y lúdico con sus hijos desde lo literario.
Los objetivos del taller son que los participantes reconozcan y apliquen herramientas de la narración oral, entrenen la comprensión lectora, desarrollen una mirada crítica y lúdica sobre la realidad, se brinden al juego y desarrollen su creatividad, originalidad y afecto.
Los libros abren mundos, sueños, posibilidades. Hacer que las mujeres acerquen a sus hijos a la literatura es crear subjetividades más libres y fuertes. Además, de un vínculo irrompible y amoroso. Además, promueven la comprensión lectora y, con eso, pueden expandir el mundo, se indica en la propuesta.
La coordinadora del taller de vinculación literaria, Flor Codagnone, se dedica a la divulgación y a la mediación de poesía, forma parte del equipo de educación del Museo Evita y es responsable de desarrollo territorial de la Fundación As.
Cabe destacar que Ana Sicilia desde el año 2017 y, a partir de una vocación personal, recorre distintas cárceles de la Argentina, fomentando la lectura como una herramienta de igualdad e integración social y entregando donaciones de libros a las personas privadas de su libertad.
En la Unidad 33 desde la Fundación AS aportaron libros de cuentos infantiles que quedaron en el espacio Mandela, un sector donde los 36 niños y niñas que conviven con sus madres en la cárcel tienen a disposición juegos, una biblioteca y recreación.
