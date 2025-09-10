Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto: mañana sale la tarjeta

Bolivia al repechaje del Mundial 2026: cómo se jugará y qué se sabe del regreso de Moreno Martins

10 de Septiembre de 2025 | 21:09

Bolivia está viviendo días felices luego de haberse metido en el repechaje para jugar la Copa del Mundo 2026. Con un polémico penal que le dio el triunfo ante Brasil, la Verde deberá jugar un complicado repechaje para sacar boleto a la cita máxima. 

A diferencia de cómo se disputaba antes, donde la selección de Conmebol jugaba ante una de Oceanía, con la extensión de cupos para este Mundial, el sistema de repechaje cambió. Serán seis los equipos que afrontarán esta instancia: además de Bolivia, están Nueva Caledonia, dos equipos de la Concacaf, uno de Asia y otro de África. 

Los seis seleccionados serán divididos en dos grupos de tres equipos cada uno, donde dos cupos a la cita máxima estarán en disputa. En cada grupo, habrá una semifinal entre los dos equipos con menor ranking FIFA, mientras que el de mejor ranking clasificará directo a la final.

El ganador de ese último encuentro, clasificará al Mundial. La Verde actualmente se encuentra en la posición 78 del ranking, por lo que deberá esperar qué equipos clasificarán a esta etapa para determinar si jugará uno o dos encuentros. Además, en los próximos días, las ubicaciones de las selecciones serán actualizadas, por lo que la Verde podría subir algunos escalones.  

Hay varias selecciones que hasta el momento, tienen chances de meterse en el repechaje y están por encima de Bolivia, como Panamá (30º), Costa Rica (40º), Qatar (53º), Irak (58º), Arabia Saudita (59º),  República del Congo (61º), Burkina Faso (63º), Emiratos Árabes Unidos (65º), Honduras (66º), Jamaica (70º) y Ghana (76º). 

Esta instancia de repechaje se disputará entre el 23 y el 31 de marzo del próximo año, con sedes a confirmar, que serían de Estados Unidos y México. Cabe destacar que el sueño de Bolivia es volver a una Copa del Mundo, después de 32 años. En total, disputó tres veces la cita máxima: 1930, 1950 y por última vez, en 1994. 

En esta última edición, la Verde logró el único gol en los Mundiales: de la mano de Erwin Sánchez, le pudo convertir a España en la derrota por 3-1. Además igualó sin goles con Corea del Sur y perdió 1-0 con Alemania, para terminar en el último puesto del Grupo C. 

¿regresa una gloria?

Una de las glorias de Bolivia es Marcelo Moreno Martins, quien se retiró del fútbol el año pasado. Siendo uno de los máximos goleadores de la Verde, en las últimas comenzó a crecer la posibilidad de un regreso para jugar el repechaje. El sueño del exdelantero de 38 años siempre fue jugar un Mundial y luego de años de intentarlo, no pudo conseguirlo. 

Sin embargo, ante esta posibilidad, el delantero volvería del retiro para cumplir ese deseo pendiente. Si bien su último partido fue el 7 de abril con la camiseta de Cruzeiro, empezaría a prepararse físicamente para estar presente en el repechaje de marzo. “Con esta felicidad que la selección nos está dando, te motiva a muchas cosas, vamos a ver qué pasa más adelante, solo quiero disfrutarlo. Si Dios quiere y Dios lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver, vamos a ver qué pasa”, señaló.

