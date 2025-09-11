Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

11 fotos impactantes del atentado a las Torres Gemelas: a 24 años del 11-S

Las impactantes imágenes que muestran desde distintos ángulos cómo los aviones impactaron en el World Trade Center

11 fotos impactantes del atentado a las Torres Gemelas: a 24 años del 11-S

11 de Septiembre de 2025 | 11:05

Se cumplen hoy 24 años del atentado a las Torres Gemelas, pero las imágenes del 11 de septiembre de 2001 siguen siendo tan impactantes como aquel martes soleado en Nueva York. Ese día, el mundo fue testigo en vivo del ataque terrorista más devastador en la historia de Estados Unidos, cuando dos aviones secuestrados impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center.

En cuestión de minutos, la ciudad que nunca duerme se transformó en escenario de una tragedia global. Los atentados dejaron casi 3.000 muertos, más de 25.000 heridos y un vacío imborrable en la memoria colectiva.

Hoy, a 24 años de aquel suceso, compartimos 11 fotos históricas que muestran desde distintos ángulos los momentos más estremecedores: el instante exacto de los impactos, la incredulidad de los transeúntes, el fuego y el humo que cubrieron Manhattan y, finalmente, el colapso de las torres que marcó un antes y un después en la historia mundial.

Atentado a las Torres Gemelas: momentos clave

Las imágenes que estremecieron al planeta tuvieron 4 momentos clave:

El primer impacto.- A las 8:46, el vuelo 11 de American Airlines atravesó la Torre Norte. Varias cámaras de seguridad y turistas en la zona captaron el momento exacto en que la aeronave desaparece dentro del edificio.

El segundo avión.- Diecisiete minutos después, mientras millones seguían el incendio en vivo, el vuelo 175 de United Airlines impactó la Torre Sur ante la mirada de todo el planeta. Fue el instante en que se disiparon las dudas: no era un accidente, era un atentado coordinado.

El cielo de Manhattan cubierto de humo.- Las fotos muestran cómo una de las ciudades más vibrantes del mundo quedó envuelta en una nube gris. Oficinistas, transeúntes y rescatistas miraban hacia arriba sin poder creer lo que sucedía.

El colapso.- Las imágenes del derrumbe de ambas torres dieron la vuelta al mundo y quedaron grabadas para siempre en la memoria colectiva. El rugido del acero cediendo y la nube de polvo arrasando las calles fueron símbolo de la tragedia.

Una memoria que no se apaga

Cada una de estas fotos es más que una imagen: es un testimonio de dolor, pero también de resiliencia. Los homenajes en la “zona cero”, el Memorial y el Tribute in Light -las dos columnas de luz que cada aniversario iluminan el cielo de Nueva York- mantienen viva la memoria de las víctimas y los héroes anónimos de ese día.

El atentado a las Torres Gemelas cambió la historia. Pero estas 11 fotos recuerdan, desde distintos ángulos, cómo un instante de horror puede quedar inmortalizado y convertirse en un llamado a no olvidar.

