El platense que estuvo horas después del 11-S: "Un miedo indescriptible"

A 24 años del 11 de septiembre, las heridas del ataque terrorista más devastador del mundo continúa marcando a Estados Unidos. Hoy se cumple un nuevo aniversario y EL DIA salió a las calles del centro para saber que estaban haciendo los platenses cuando se enteraron de aquella terrible noticia. En ese sentido, este medio encontró un vecino que nos contó que viajó horas más tarde luego del desastre.

El 11 de septiembre de 2001, Osama bin Laden lideró el atentado más letal en la historia de Estados Unidos que provocó casi 3.000 muertes y el colapso de las Torres Gemelas en Nueva York, además de daños en el Pentágono y en un campo cerca de Shanksville. Ese día, la organización Al Qaeda ejecutó una operación que transformó la política global y desencadenó la llamada guerra contra el terrorismo.

En una entrevista con este medio, Rogelio, que estaba sentado en unos asientos de la esquina de 10 y 49, comentó: "Estaba yendo para Nueva York justo en ese momento, nos enteramos por la tele, fue tremendo. Fue tremendo un miedo indescriptible, tenés que vivirlo para tomar dimensión de lo que pasó, fue un espanto. Estas son las cosas que tiene la humanidad y no lo podes creer. Uno que tuvo la posibilidad de estar en las torres gemelas, no se puede describir".

En tanto, también, explicó: "Luego lo hicimos al viaje, viajamos y no se puede describir con palabras lo que se sentía en aquel lugar. Realmente fue lamentablemente, nunca vamos a comprender esto como seres humanos. Fue inolvidable y lamentable, es la historia de la humanidad, así como tantas cosas que pasó en también en la Argentina".

¿QUÉ HACÍAN LOS VECINOS DE LA PLATA CUÁNDO SUCEDIÓ EL ATENTADO EN ESTADOS UNIDOS?

Siguiendo con la recorrida que hizo esta mañana EL DIA, por las calles de nuestra ciudad, los vecinos explicaron: "Si me acuerdo, estaba cortando el pasto en mi casa y escuché la noticia y me puse a mirar la televisión. En el momento no tomé dimensión, pero luego entendí que fue muy grave el hecho", expresó Gabriela.

Por último, Laura que hacia compras por el paseo comercial de calle 8, agregó: "Ese día estaba trabajando, charlando con mi jefe cuando mirábamos el televisor en una confitería y veíamos como un avión se estrelló contra el edificio. Trágico, terrible y espantoso, el terrorismo y el fanatismo es espantoso", finalizó.