Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

Policiales |Nuevo revés judicial para la jueza de “Justicia Divina”

Makintach, imputada por cohecho y abuso de poder

Las acusaciones se formalizaron en el legajo por el escándalo del documental en el juicio nulo por la muerte de Maradona

Makintach, imputada por cohecho y abuso de poder

Imputaron a Julieta Makintach por cohecho / WEB

11 de Septiembre de 2025 | 04:51
Edición impresa

La jueza de San Isidro Julieta Makintach fue imputada en la causa que investigaba su participación en el documental “Justicia Divina”, filmado durante el juicio nulo por la muerte de Maradona. Los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo solicitaron su destitución para poder indagarla, acusándola de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

Según el dictamen de 42 páginas, Makintach habría aceptado la propuesta comercial de su amiga María Vidal Alemán para producir el film, con la promesa de beneficios económicos directos e indirectos, incluyendo inversiones de terceros y regalías por imagen. Para los fiscales, la magistrada promovió y participó personalmente del proyecto, comprometiendo su imparcialidad y utilizando recursos públicos para fines privados.

El escrito detalla que Makintach habilitó el acceso al edificio de Tribunales de San Isidro a varias personas vinculadas al proyecto, permitió filmar espacios restringidos y gestionó locaciones del juicio, todo sin autorización de la Suprema Corte ni de la Cámara de Apelación. También involucró a la sargento que custodiaba el tribunal para facilitar el ingreso de guionistas y camarógrafos, asegurando escenas exclusivas de la magistrada en su despacho.

El pedido de los fiscales será elevado al Procurador General Julio Conte Grand para que intervenga el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, que decidirá sobre la destitución y posible juicio político de Makintach, actualmente suspendida de sus funciones.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo sacude al mundo Boca! Filtraron el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson

VIDEO. Cierra la histórica Galería Rivadavia de La Plata, la nostalgia de los comerciantes y vecinos

Titular, alternativa y el detalle del short: Conmebol oficializó los kit de indumentaria de Estudiantes vs Flamengo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Conmoción tras el hallazgo sin vida de una joven en su vivienda de La Plata

Orfila busca el equipo para recibir a Unión en el Bosque: cuáles son las dudas del entrenador

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo
+ Leidas

VIDEO. El adiós a la Galería Rivadavia: entre el cierre y el repliegue de un modelo

En La Plata, la suba del dólar ya impacta en el mercado inmobiliario

Retenciones a billeteras virtuales: alertan que podrían trasladarse a los precios

Cómo juega Flamengo: “Sale a presionar pero luego no lo mantiene”

Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro

No descartan usar la fuerza pública con Karina Milei

Palacios y su mensaje para generar conciencia

Hubo fuerte denuncia de Brasil tras la derrota
Últimas noticias de Policiales

Escruche y misterio: fuerzan una cerradura y vacían una casa

VIDEO. Bullying o enojo con una docente: el detrás del ataque en una escuela

VIDEO. Cae el segundo acusado de matar a Fredy Soria

Preocupante cifra de suicidios en La Plata
La Ciudad
Se conmemora en La Plata y el país el Día del Maestro: la imponente figura de Sarmiento
Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este jueves 11 de septiembre
La primavera ya se instala en La Plata: jueves con sol radiante y máxima de 22ºC
Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto
VIDEO. El adiós a la Galería Rivadavia: entre el cierre y el repliegue de un modelo
Deportes
Se pone en modo Copa del Mundo
La curiosa maldición de los líderes del ranking
¿Cómo será el repechaje que jugará Bolivia?
Hubo fuerte denuncia de Brasil tras la derrota
Venezuela despidió a Fernando Batista
Espectáculos
“Together”: hasta que la muerte nos separe
Un fenómeno animado, terror y cine nacional, entre los estrenos
HBO estrenará documental sobre “Nueve Reinas”
“El principio de Arquímedes”: miedos, dudas y cancelación
Barbatuques: “La música del cuerpo siempre tendrá su lugar”
Información General
Alzheimer: avance para su diagnóstico precoz
Marte: hallan rastros de vida microbiana antigua
Empresas contaminantes favorecen más olas de calor
¿Mito o realidad? Los 7 beneficios de tomar una taza de café
Histórico hallazgo de la NASA: posibles rastros de vida en Marte

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla