Makintach, imputada por cohecho y abuso de poder

Las acusaciones se formalizaron en el legajo por el escándalo del documental en el juicio nulo por la muerte de Maradona
La jueza de San Isidro Julieta Makintach fue imputada en la causa que investigaba su participación en el documental “Justicia Divina”, filmado durante el juicio nulo por la muerte de Maradona. Los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo solicitaron su destitución para poder indagarla, acusándola de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.
Según el dictamen de 42 páginas, Makintach habría aceptado la propuesta comercial de su amiga María Vidal Alemán para producir el film, con la promesa de beneficios económicos directos e indirectos, incluyendo inversiones de terceros y regalías por imagen. Para los fiscales, la magistrada promovió y participó personalmente del proyecto, comprometiendo su imparcialidad y utilizando recursos públicos para fines privados.
El escrito detalla que Makintach habilitó el acceso al edificio de Tribunales de San Isidro a varias personas vinculadas al proyecto, permitió filmar espacios restringidos y gestionó locaciones del juicio, todo sin autorización de la Suprema Corte ni de la Cámara de Apelación. También involucró a la sargento que custodiaba el tribunal para facilitar el ingreso de guionistas y camarógrafos, asegurando escenas exclusivas de la magistrada en su despacho.
El pedido de los fiscales será elevado al Procurador General Julio Conte Grand para que intervenga el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, que decidirá sobre la destitución y posible juicio político de Makintach, actualmente suspendida de sus funciones.
