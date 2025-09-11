Para Carrió, en la Provincia “el PJ ganó pero el kirchnerismo perdió”

Elisa Carrió hizo una particular lectura sobre el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses del pasado domingo. Aseguró que “el peronismo ganó, pero Cristina perdió”.

No hablen más del kirchnerismo”, completó.

De esta forma, la dirigente de la Coalición Cívica interpretó que el gobernador Axel Kicillof y los intendentes peronistas emergieron como vencedores en el marco de la interna que mantienen con el kirchnerismo.

Lilita señaló que “el peronismo sacó los votos que siempre saca”, pero interpretó la victoria como una derrota de la ex presidenta.

“Se terminó el kirchnerismo. Ganaron los intendentes”, dijo en una entrevista en A24.

La líder de la Coalición Cívica subrayó en ese sentido, la ausencia de Máximo Kirchner en el escenario que montó Kicillof para festejar la victoria del domingo en La Plata.

De hecho, el líder de La Cámpora prefirió seguir el escrutinio junto a Cristina Kirchner en el departamento de Constitución donde está detenida.

Si bien no se deshizo en elogios hacia Kicillof e incluso sostuvo que estaba en las antípodas del Gobernador, calificó al mandatario bonaerense como “un chico educado”.

Además, Lilita lanzó críticas contra el gobierno. “Es una pareja perversa, que goza de la crueldad y además está llena de codicia”, dijo sobre Javier Milei y Karina Milei.

Sobre la derrota de LLA en la Provincia dijo: “Pasó lo que tenía que pasar”, sostuvo y agregó “El perverso goza de la crueldad, como pasó con los discapacitados y los jubilados, la pareja presidencial es perversa y está llena de desidia”.