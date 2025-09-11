Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

CANASTA BÁSICA DEL MES PASADO

Una familia necesitó $1.160.780 para no ser pobre

11 de Septiembre de 2025 | 04:28
Edición impresa

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó 1% en agosto. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.160.780 para no ser pobre, según el Indec.

Este indicador acumuló un alza de 23,5% en los últimos 12 meses y de 13% en lo que va del año. La suba mensual de la CBT estuvo por debajo al índice de la inflación general de agosto, que fue de 1,9%.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca los ingresos que se deben superar para no ser indigente, también aumentó 1% en el octavo mes de 2025.

Por lo tanto, una familia de cuatro integrantes necesitó de $520.529 en agosto para no caer en la indigencia. En los últimos 12 meses, la CBA aumentó 23,5% y en lo que va de este año acumuló un alza de 15,8%.

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en agosto, el Indec señaló que una persona necesitó de $375.656 para no estar bajo la línea de pobreza.

Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61-, requirió de $924.116 en agosto para no ser pobre.

Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho-, necesitó un ingreso mínimo de $1.160.780.

Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año- se requirió una suma de $1.220.885.

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en agosto fueron, para una persona, necesitó $168.456.

Una familia de tres integrantes requirió $414.401. Los hogares con cuatro personas necesitaron $520.529. Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $547.482.

Pobreza
Las dos canastas aumentaron en agosto por debajo del IPC y también siguen por debajo en las variaciones interanuales y la acumulada e impactaría en la medición de pobreza

 

