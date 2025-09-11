Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

Policiales |La loma

Escruche y misterio: fuerzan una cerradura y vacían una casa

Una mujer de 35 años que regresó a su hogar tras un viaje, halló la cerradura violentada, el interior revuelto y una larga lista de faltantes. No hay testigos ni cámaras de seguridad que permitan reconstruir la secuencia

Escruche y misterio: fuerzan una cerradura y vacían una casa

el audaz episodio de inseguridad tuvo lugar en un domicilio de 17 entre 37 y 38 / web

11 de Septiembre de 2025 | 04:53
Edición impresa

La Loma volvió a convertirse en las últimas horas en epicentro del delito con un atraco cometido con la modalidad escruche. Según pudo saber este diario, una vecina de 35 años se encontró ayer con la peor de las escenas al regresar a su departamento ubicado en calle 17 entre 37 y 38. Había pasado cuatro días fuera y, al cruzar la puerta, notó de inmediato que algo no estaba bien.

Pocos minutos habían pasado de las 12 del mediodía cuando tomó conocimiento de que la cerradura de la puerta principal estaba floja y con señales evidentes de haber sido forzada. Esa simple imagen alcanzó para anticipar lo que se confirmaría segundos después: desconocidos habían irrumpido en su hogar.

El interior del departamento ofrecía la huella inequívoca del saqueo. Los muebles alterados, los espacios revueltos y los objetos ausentes eran la señal silenciosa de un robo meticuloso y sin testigos.

“Prácticamente, hicieron una mudanza”, expuso una fuente policial consultada. Se trató de un robo ejecutado con una gran precisión ya que, sin levantar sospechas, se llevaron toda clase de objetos. Desde aquellos elementos de uso cotidiano, transportables y fáciles de reducir hasta una televisión.

La lista de faltantes no dejaba lugar a dudas sobre el tiempo que los intrusos se tomaron. Se llevaron un televisor, un microondas, una pava eléctrica y una tostadora. También un juego de mesa plegable con dos sillas, un secador de pelo y diversos utensilios de cocina. Hasta los focos desaparecieron.

La víctima no halló rastros que permitieran identificar a los autores, ni sospechas sobre posibles responsables.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Bullying o enojo con una docente: el detrás del ataque en una escuela

LE PUEDE INTERESAR

Makintach, imputada por cohecho y abuso de poder

La ausencia de cámaras de seguridad en el edificio aumentó la sensación de vulnerabilidad. Tampoco había vecinos que pudieran haber escuchado algo: los dos departamentos más cercanos se encontraban desocupados. Un escenario ideal para quienes ejecutaron el golpe.

El robo no sólo se llevó electrodomésticos y muebles: también arrebató la idea de seguridad que hasta entonces habitaba en ese espacio.

La investigación se enfrenta a un escenario árido. No hay testigos, no hay cámaras y no hay señas particulares de los ladrones. Como única referencia externa, la víctima mencionó un laboratorio químico a 50 metros, aunque aún no se sabe si ese organismo cuenta con cámaras de seguridad.

La hipótesis inicial de los investigadores es clara: los autores desconocidos habrían ingresado tras forzar la cerradura, aprovechando la soledad del edificio y la ausencia prolongada de la víctima. La modalidad encuadra en un robo clásico, directo y sin rastros.

La causa quedó caratulada como “Robo”. En la burocracia judicial ese término puede parecer frío y técnico. Pero detrás de esas cuatro letras se esconde una vivencia concreta: la invasión al lugar más íntimo de una persona, su casa, la pesadilla del despojo y el desafío de tener que reponerse.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Entran a una escuela en Villa Elvira y la desvalijan
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo sacude al mundo Boca! Filtraron el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson

VIDEO. Cierra la histórica Galería Rivadavia de La Plata, la nostalgia de los comerciantes y vecinos

Titular, alternativa y el detalle del short: Conmebol oficializó los kit de indumentaria de Estudiantes vs Flamengo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Conmoción tras el hallazgo sin vida de una joven en su vivienda de La Plata

Orfila busca el equipo para recibir a Unión en el Bosque: cuáles son las dudas del entrenador

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo
+ Leidas

VIDEO. El adiós a la Galería Rivadavia: entre el cierre y el repliegue de un modelo

En La Plata, la suba del dólar ya impacta en el mercado inmobiliario

Retenciones a billeteras virtuales: alertan que podrían trasladarse a los precios

Cómo juega Flamengo: “Sale a presionar pero luego no lo mantiene”

Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro

No descartan usar la fuerza pública con Karina Milei

Palacios y su mensaje para generar conciencia

Hubo fuerte denuncia de Brasil tras la derrota
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Bullying o enojo con una docente: el detrás del ataque en una escuela

Makintach, imputada por cohecho y abuso de poder

VIDEO. Cae el segundo acusado de matar a Fredy Soria

Preocupante cifra de suicidios en La Plata
Deportes
Se pone en modo Copa del Mundo
La curiosa maldición de los líderes del ranking
¿Cómo será el repechaje que jugará Bolivia?
Hubo fuerte denuncia de Brasil tras la derrota
Venezuela despidió a Fernando Batista
La Ciudad
Se conmemora en La Plata y el país el Día del Maestro: la imponente figura de Sarmiento
Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este jueves 11 de septiembre
La primavera ya se instala en La Plata: jueves con sol radiante y máxima de 22ºC
Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto
VIDEO. El adiós a la Galería Rivadavia: entre el cierre y el repliegue de un modelo
Espectáculos
“Together”: hasta que la muerte nos separe
Un fenómeno animado, terror y cine nacional, entre los estrenos
HBO estrenará documental sobre “Nueve Reinas”
“El principio de Arquímedes”: miedos, dudas y cancelación
Barbatuques: “La música del cuerpo siempre tendrá su lugar”
Información General
Alzheimer: avance para su diagnóstico precoz
Marte: hallan rastros de vida microbiana antigua
Empresas contaminantes favorecen más olas de calor
¿Mito o realidad? Los 7 beneficios de tomar una taza de café
Histórico hallazgo de la NASA: posibles rastros de vida en Marte

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla