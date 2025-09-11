Cae el segundo acusado de matar a Fredy Soria

La investigación por el crimen de Fredy Emanuel Soria, el ciclista y trabajador de la UPA 6 de Los Hornos que falleció tras ser golpeado por motochorros, tuvo un avance clave en las últimas horas con la detención del segundo sospechoso del hecho. Se trata de L. N. B., de 19 años, quien habría participado junto a otro joven en el robo que terminó con la vida de Soria.

Tal como informó EL DIA, el hecho ocurrió el 30 de agosto, alrededor de las 6:30, cuando Soria se dirigía en bicicleta hacia su trabajo. Según reconstruyó la investigación, dos sujetos a bordo de una moto lo interceptaron con el objetivo de robarle sus pertenencias. Durante el ataque, lo tiraron al suelo y le propinaron golpes de puño y patadas. La víctima fue asistida inicialmente por personal médico, quienes detectaron fracturas en dos costillas y le dieron el alta. Sin embargo, dos días después, Soria, sufrió una descompensación que derivó en su muerte.

Tras el crimen, la policía de la zona inició un operativo de investigación que permitió la aprehensión de Nahuel Valentín González, identificado como uno de los autores. Las tareas de campo posteriores permitieron identificar al segundo involucrado, L. N. B., quien sería el conductor de la moto utilizada en el ataque. Con la información recabada, la UFIyJ Nro. 08 del Departamento Judicial La Plata otorgó una orden de registro domiciliario y detención contra el implicado.

El procedimiento se realizó ayer en el domicilio de L. N. B., ubicado en 163 entre 67 y 68 de Los Hornos, donde fue detenido y trasladado a la seccional correspondiente. Según informaron voceros, el accionar policial fue avalado por el magistrado interviniente y se labraron todas las actuaciones pertinentes. El implicado está imputado por “robo agravado y homicidio en ocasión de robo”.

Con estas medidas, la investigación sobre la muerte de Soria avanza y se busca esclarecer completamente el hecho. Los fiscales y la policía continúan con las diligencias para determinar la participación de ambos sospechosos y recopilar pruebas que permitan establecer con precisión las responsabilidades penales.

El caso había generado gran conmoción en Los Hornos y en La Plata por la violencia del ataque y la pérdida de un trabajador conocido y querido en su entorno laboral y vecinal. Vecinos y compañeros de Soria siguen reclamando justicia y piden medidas para prevenir hechos similares en la zona, donde los robos violentos perpetrados por motochorros se han vuelto frecuentes.