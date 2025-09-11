Subas y bajas en alimentos, un rubro muy sensible

Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro
La inflación de alimentos alcanzó 1,4% en agosto y acumuló un alza de 27,8% en los últimos 12 meses.
El aumento en los precios de los alimentos es el que más afecta a los sectores vulnerables, que destinan la mayor parte de su ingreso a cubrir la canasta básica. Por eso, es el rubro de mayor incidencia en el costo de vida de todo el país.
De acuerdo con los datos del Indec, en la comparación mensual, los diez productos que más subieron de precio fueron tomate redondo, limón, banana, manzana, desodorante, pan de mesa, gaseosa, pañales descartables y hamburguesas congeladas.
En los primeros ocho meses del año, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló un alza del 19,7%, lo que representó 0,2 puntos porcentuales por encima del nivel general de la inflación acumulada en ese período (19,5%).
En agosto respecto del mes previo, las regiones del Gran Buenos Aires y Cuyo fueron las que registraron la inflación más alta en alimentos, ambas con una suba del 1,5%. En el Noreste empataron la medición nacional.
