Deportes |¿UN DATO POSITIVO PARA LA SELECCIÓN?

La curiosa maldición de los líderes del ranking

11 de Septiembre de 2025 | 02:36
Edición impresa

La Selección Argentina dejó de liderar el ranking FIFA luego de la derrota por 1-0 ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, ya que fue superada por España. Quedó en el tercer lugar, detrás de Francia. Sin embargo, hay un dato alentador en la previa a la Copa del Mundo, ya que los que llegaron siempre en el primer puesto no ganaron el certamen.

Los dirigidos por Lionel Scaloni perdieron esta posición luego de casi dos años y medio, ya que habían escalado hasta la cima en abril del 2023.

A partir de dicho periodo, la “Albiceleste” no solo ganó la Copa América 2024, sino que también quedó primera en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, aunque esto no fue suficiente para mantenerse primera.

Pese a haber perdido el liderazgo en el ranking FIFA, la Selección Argentina podría salvarse de una maldición que está directamente relacionada con los Mundiales.

Esto se debe a que ninguna selección que haya llegado como número 1 del ranking FIFA, que se empezó a usar en 1992, logró consagrarse campeona en un Mundial. Tanto Brasil (1998, 2006, 2010 y 2022), Alemania (1994 y 2018), Francia (2002) y España (2014), no pudieron levantar el trofeo. Si se mantiene esta tendencia, ese dato haría ilusionar a la Selección, que buscará el bicampeonato.

Se pone en modo Copa del Mundo

 

