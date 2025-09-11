El adiós a la Galería Rivadavia: entre el cierre y el repliegue de un modelo

Chicanas y reclamos en el Concejo local tras las elecciones del domingo
Chicanas y reclamos en el Concejo local tras las elecciones del domingo
Comerciantes y clientes exhibieron tristeza y nostalgia. Según trascendió, el motivo radica en un mega negocio de una tienda deportiva. Pocas ventas, centros emergentes y cambios en la forma de consumo, otros atenuantes
Congoja, añoranza, tristeza: la tríada de sentimientos que invadieron a comerciantes, clientes y vecinos al enterarse del cierre de la Galería Rivadavia, histórica en La Plata.
El edificio en forma de L, con entradas sobre calle 8 entre 49 y 50, y 50 entre 7 y 8, pondrá fin a su vasta trayectoria de más de cincuenta años.
Los comerciantes de la galería, muchos de ellos históricos, deberán mudarse a otros espacios. Algunos, hasta decidieron el cese definitivo. “Todos nos tenemos que ir. Algunos, como yo, después de 40 años de trabajo. Cada uno tomó los recaudos necesarios en base a necesidades y a lo que pudo conseguir. Nos acomodamos a lo que fue apareciendo” contó a EL DIA Amilcar, dueño de un local de ropa. “He trabajado con tres generaciones. Abuela, madre, hija. No lo pueden creer”.
Estela, cliente fiel de los locales de la galería, se acercó “a desearle suerte a comerciantes que se van”, confesó en diálogo con este diario. “Soy platense y no me gusta. Me da un poco de añoranza”, continuó.
Según trascendió, los comerciantes tienen hasta fin de mes para terminar de retirar sus pertenencias.
¿El motivo del cierre? Una fuente del sector inmobiliario de la Ciudad evidenció que la venta y resignificación de la Galería Rivadavia tiene como causa principal el emplazado de una “mega” tienda deportiva que, al agigantar sus dimensiones, podría competir en el mercado. Asimismo, también destacó: “No hay que relacionar a la clausura con una supuesta crisis. Esto es una decisión empresarial”.
Hay que remontarse al inicio de la década del 70 para vincular a las galerías con oportunidad, atracción, ventas.
A pesar de que significaron -principalmente en el centro comercial de calle 8- una revolución en el circuito comercial de la Ciudad, hoy exhiben locales vacíos, pasillos desocupados, carteles de venta o alquiler.
El cierre de la Galería Rivadavia se enmarca en un repliegue generalizado en el centro comercial de calle 8. En 2019, un informe del Centro Comercial Calle 8, 9 y Adyacencias advirtió que 4 de cada 10 locales estaban desocupados. Luego, sobrevino la pandemia y tras un leve impulso durante los últimos años por aquellos que veían en las galerías comercios con alquileres de bajo costo (en casos, “showroom” de ventas online), el amesetamiento.
Desde el sector inmobiliario y comercial coincidían ayer en que la crisis no es el motivo exclusivo de cierre.
Mariana Valverde, martillera local, señaló a este diario: “No es un caso de desocupación por la crisis. Lo que sí es verdad, es que los locales en las galerías son los que tienen mayor rotación. Los que están adentro de la galería o más lejos de la puerta de ingreso, son los que tienen más rotación, y por lo tanto, los más económicos”.
¿Números? En una galería del centro de calle 8, un local de 30 metros cuadrados puede estar entre 350 y 400 mil pesos. Eso puede ser la quinta parte de lo que cotiza un local sobre la vía pública.
También, el crecimiento y la aparición de nuevos motores comerciales en la periferia platense confluye como una de las causas.
La Galería San Martín exhibe pasillos vacíos pero locales que prevalecen / Roberto Acosta
“Las galerías están un poco en desuso y no se invirtió en la infraestructura. Tampoco se ‘aggiornaron’ ante la aparición de nuevos centros en otros lugares”, advirtió Diego Piancazzo, gerente de la Cámara de Comercio de La Plata.
En consonancia, Ramón Penayo, martillero local, analizó: “La gente, después de la pandemia, trabaja desde su casa. Entonces, busca comercios cercanos. Así, crecieron los centros de la periferia, como City Bell o Gonnet”. Y agregó: “También cambió la forma de compra y de comercio: lo que antes buscabas en el centro, hoy lo tenés al alcance de la mano en el celular”.
Otro punto de vista: Gustavo Casco, arquitecto del Colegio de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1 (que incumbe a la Ciudad) advirtió a EL DIA que “las galerías pasaron a ser espacios cuya categoría es ‘inferior’” y que “todos los locales más nuevos tienen mucho frente”.
En la década del 70, las galerías, al exhibir una opción de espacio cerrado, sacudieron el centro comercial. Pero hoy, según Casco, “mejoraron mucho las superficies de la vereda para que la gente transite libremente. Así, cambió la concepción de pasear al aire libre y, aunque frío, la gente va igual”.
