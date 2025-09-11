Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

Deportes |¿VUELVE MORENO MARTINS DEL RETIRO?

¿Cómo será el repechaje que jugará Bolivia?

La Verde quiere hacer historia y volver a la Copa del Mundo, tras 32 años. Sin embargo, el camino no será fácil. Los detalles

¿Cómo será el repechaje que jugará Bolivia?

En Bolivia hay mucha ilusión de volver a una Copa del Mundo / AFP

11 de Septiembre de 2025 | 02:35
Edición impresa

Bolivia está viviendo días felices luego de haberse metido en el repechaje para jugar la Copa del Mundo 2026. Con un polémico penal que le dio el triunfo ante Brasil, la Verde deberá jugar un complicado repechaje para sacar boleto a la cita máxima.

A diferencia de cómo se disputaba antes, donde la selección de Conmebol jugaba ante una de Oceanía, con la extensión de cupos para este Mundial, el sistema de repechaje cambió. Serán seis los equipos que afrontarán esta instancia: además de Bolivia, están Nueva Caledonia, dos equipos de la Concacaf, uno de Asia y otro de África.

Los seis seleccionados serán divididos en dos grupos de tres equipos cada uno, donde dos cupos a la cita máxima estarán en disputa. En cada grupo, habrá una semifinal entre los dos equipos con menor ranking FIFA, mientras que el de mejor ranking clasificará directo a la final. El ganador de ese último encuentro, clasificará al Mundial. La Verde actualmente se encuentra en la posición 78 del ranking, por lo que deberá esperar qué equipos clasificarán a esta etapa para determinar si jugará uno o dos encuentros. Además, en los próximos días, las ubicaciones de las selecciones serán actualizadas, por lo que la Verde podría subir algunos escalones.

Hay varias selecciones que hasta el momento, tienen chances de meterse en el repechaje y están por encima de Bolivia, como Panamá (30º), Costa Rica (40º), Qatar (53º), Irak (58º), Arabia Saudita (59º), República del Congo (61º), Burkina Faso (63º), Emiratos Árabes Unidos (65º), Honduras (66º), Jamaica (70º) y Ghana (76º).

Esta instancia de repechaje se disputará entre el 23 y el 31 de marzo del próximo año, con sedes a confirmar, que serían de Estados Unidos y México.

Cabe destacar que el sueño de Bolivia es volver a una Copa del Mundo, después de 32 años. En total, disputó tres veces la cita máxima: 1930, 1950 y por última vez, en 1994.

LE PUEDE INTERESAR

Hubo fuerte denuncia de Brasil tras la derrota

LE PUEDE INTERESAR

Venezuela despidió a Fernando Batista

En esta última edición, la Verde logró el único gol en los Mundiales: de la mano de Erwin Sánchez, le pudo convertir a España en la derrota por 3-1. Además igualó sin goles con Corea del Sur y perdió 1-0 con Alemania, para terminar en el último puesto del Grupo C.

¿REGRESA UNA GLORIA?

Una de las glorias de Bolivia es Marcelo Moreno Martins, quien se retiró del fútbol el año pasado. Siendo uno de los máximos goleadores de la Verde, en las últimas comenzó a crecer la posibilidad de un regreso para jugar el repechaje. El sueño del exdelantero de 38 años siempre fue jugar un Mundial y luego de años de intentarlo, no pudo conseguirlo.

Sin embargo, ante esta posibilidad, el delantero volvería del retiro para cumplir ese deseo pendiente. Si bien su último partido fue el 7 de abril con la camiseta de Cruzeiro, empezaría a prepararse físicamente para estar presente en el repechaje de marzo.

“Con esta felicidad que la selección nos está dando, te motiva a muchas cosas, vamos a ver qué pasa más adelante, solo quiero disfrutarlo. Si Dios quiere y Dios lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver, vamos a ver qué pasa”, señaló.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo sacude al mundo Boca! Filtraron el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson

VIDEO. Cierra la histórica Galería Rivadavia de La Plata, la nostalgia de los comerciantes y vecinos

Titular, alternativa y el detalle del short: Conmebol oficializó los kit de indumentaria de Estudiantes vs Flamengo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Conmoción tras el hallazgo sin vida de una joven en su vivienda de La Plata

Orfila busca el equipo para recibir a Unión en el Bosque: cuáles son las dudas del entrenador

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo
+ Leidas

VIDEO. El adiós a la Galería Rivadavia: entre el cierre y el repliegue de un modelo

Cómo juega Flamengo: “Sale a presionar pero luego no lo mantiene”

En La Plata, la suba del dólar ya impacta en el mercado inmobiliario

Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro

Retenciones a billeteras virtuales: alertan que podrían trasladarse a los precios

No descartan usar la fuerza pública con Karina Milei

Hubo fuerte denuncia de Brasil tras la derrota

Palacios y su mensaje para generar conciencia
Últimas noticias de Deportes

Se pone en modo Copa del Mundo

La curiosa maldición de los líderes del ranking

Hubo fuerte denuncia de Brasil tras la derrota

Venezuela despidió a Fernando Batista
La Ciudad
Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este jueves 11 de septiembre
La primavera ya se instala en La Plata: jueves con sol radiante y máxima de 22ºC
Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto
VIDEO. El adiós a la Galería Rivadavia: entre el cierre y el repliegue de un modelo
En La Plata, la suba del dólar ya impacta en el mercado inmobiliario
Espectáculos
“Together”: hasta que la muerte nos separe
Un fenómeno animado, terror y cine nacional, entre los estrenos
HBO estrenará documental sobre “Nueve Reinas”
“El principio de Arquímedes”: miedos, dudas y cancelación
Barbatuques: “La música del cuerpo siempre tendrá su lugar”
Policiales
Escruche y misterio: fuerzan una cerradura y vacían una casa
VIDEO. Bullying o enojo con una docente: el detrás del ataque en una escuela
Makintach, imputada por cohecho y abuso de poder
VIDEO. Cae el segundo acusado de matar a Fredy Soria
Preocupante cifra de suicidios en La Plata
Política y Economía
Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro
No se disparó: la inflación de agosto, en 1,9%
Una familia necesitó $1.160.780 para no ser pobre
Economía refinanció deuda y recortó las tasas
Economistas y consultoras proyectan un dólar más caro para el resto del año

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla