Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro
Deberán pagar Ingresos Brutos desde el 1ro de octubre aquellas que operan en la Provincia de Buenos Aires
Desde el 1º de octubre, las billeteras virtuales que operan en la Provincia deberán pagar Ingresos Brutos. La medida, que sólo aplica a contribuyentes registrados, generó malestar entre los comerciantes, locales, quienes advierten que en algunos casos el costo se va a trasladar a los precios.
A partir de ahora, los Proveedores de Servicios de Pago, que ofrecen cuentas de pago como Mercado Pago, Ualá, Naranja X, entre otras, estarán obligados a aplicar retenciones sobre los montos acreditados en esas cuentas, ya sea en pesos u otras monedas, con excepción del dólar estadounidense.
Las alícuotas varían según la actividad económica y van del 0,01 a 5 por ciento. En el caso del sector comercial el impacto es del 3% de la facturación bruta.
Valentín Guilitchensky, presidente del Centro de Comercial Calle 8 y representante de la Federación de Empresarios de La Plata (Felp), sostuvo que la disposición “afecta directamente al pequeño comercio. Es una traba más” y “con la crisis, seguramente, este porcentaje se traslade a los precios, porque el comerciante no puede afrontar esta diferencia”.
El dirigente comercial advirtió que muchos locales acumulan saldos a favor en Ingresos Brutos que nunca logran recuperar, debido a la gran cantidad de retenciones aplicadas por las entidades bancarias y las tarjetas de crédito. “Es un despropósito que nos sigan aplicando retenciones”, afirmó al referir a que ahora también se suman las billeteras virtuales.
Si bien consideró que no se trata de un nuevo impuesto sino de la adaptación de un régimen existente a esta nueva modalidad de pago electrónico, Martín Ranea, presidente de la Asociación Amigos de Calle 12, señaló que la resolución “molesta al comerciante” y “obviamente, va a incrementar los costos”.
A su vez, como el monto de las retenciones el comerciante no lo pierde, sino que se registran como crédito a favor en su cuenta tributaria, sugirió que “estaría bueno que se puedan utilizar para pagar otros impuestos y no solamente apelar al trámite del recupero, por un tema financiero, de cuándo disponer de ese dinero”.
En el centro comercial de City Bell también emergieron quejas. “No cayó muy bien la medida”, comentó Martín Bizet, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de City Bell, al recordar el momento crítico que atraviesan los comerciantes.
En el contexto descripto consideró que la aplicación del 3% en Ingresos Brutos para la transacción a través de billeteras virtuales “obviamente, va a impactar en los costos y en los márgenes de ganancia, por lo que en algunos casos se va a transferir a los precios. No va a quedar más remedio”.
Además, frente a la posibilidad de que en los comercios se deje de utilizar la billetera virtual como método de pago, se consideró que es muy difícil que ocurra, porque en realidad quién decide cómo abonar es el cliente.
