Conmoción en EE UU: matan a un activista de Trump

El influencer de derecha Charlie Kirk recibió un tiro en el cuello mientras daba una charla en una campus universitario de Utah. Hay un detenido. Condena generalizada
El activista de derecha e influencer Charlie Kirk, reconocido aliado del presidente Donald Trump, falleció tras ser herido de bala ayer durante un evento público en horas del mediodía, un incidente que hace temer un aumento de las tensiones en la ya polarizada escena política de Estados Unidos.
Kirk, de 31 años, era orador en un evento público en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando ocurrió el ataque.
Un video del lugar de los hechos muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a unos miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación aparece Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.
Trump estrecha la mano de Charlie Kirk, antes de una cumbre estudiantil en Washington, en 2019 / AFP
“El Grande, e incluso Legendario Charlie Kirk, está muerto”, escribió Trump en su red Truth Social, donde envió su “sentido pésame” a sus familiares. “Nadie entendía o conquistaba el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie. Era amado y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora, no está más con nosotros”, agregó.
Las autoridades detuvieron a un sospechoso de asesinar a Kirk tras el mortal ataque, según informó el jefe del FBI, Kash Patel en la red X, y prometió “actualizaciones a medida que estén disponibles”. El joven activista fue asesinado de un solo disparo en lo que se cree que fue un ataque dirigido, según autoridades de Utah.
Trump dictaminó que las banderas fueran izadas a media asta en los gobiernos federales hasta el domingo por la muerte de Kirk. Poco después la Casa Blanca bajó su pabellón.
El excongresista de Utah Jason Chaffetz, quien estaba presente en el mitin, declaró a Fox News que el tiroteo ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas.
“La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15, 20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en medio de eso, se escuchó el disparo”, declaró a la cadena Chaffetz, conmocionado. “Todos se tiraron al suelo, todos; mucha gente empezó a gritar, y luego todos empezaron a correr”, agregó.
Sophie Anderson, de 45 años, le dijo al Daily Mail que estaba a unos 30 metros de la tarima y que supo que se trataba de un disparo apenas escuchó el ruido. “Le dispararon en el cuello y cayó, y era una fuente de sangre”, dijo al medio.
Kirk tuvo una gran influencia en la política estadounidense y contribuyó al aumento del apoyo a Trump entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca.
Con un talento natural para el espectáculo, en 2012 Kirk cofundó Turning Point USA para impulsar puntos de vista conservadores entre los jóvenes, convirtiéndose en el portavoz predilecto de la extrema derecha juvenil en cadenas de televisión y conferencias. Su presencia en los campus estudiantiles era bienvenida por partidarios derechistas como un contrapunto a las voces de la izquierda, pero también desataba una intensa oposición.
Charlie Kirk reparte gorras antes de su discurso en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah / AP
El ataque conmocionó a ambos lados del espectro político. “Dele descanso eterno, Señor”, publicó el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. El senador y líder de la mayoría republicana, John Thune, dijo estar “horrorizado” de enterarse de la muerte de Kirk.
Desde el Partido Demócrata también condenaron el ataque. “No hay lugar en nuestro país para este tipo de violencia. Debe parar ahora”, escribió en X el expresidente demócrata Joe Biden.
El gobernador de California, Gavin Newsom, quien llegó a debatir ideas con Kirk en su podcast, calificó el ataque de “repugnante, vil y censurable”, mientras que la exvicepresidenta Kamala Harris dijo que “la violencia política no tiene cabida en Estados Unidos”. La excongresista Gabrielle Giffords, una demócrata que sobrevivió a un intento de asesinato, dijo que estaba “horrorizada” por el ataque. “Las sociedades democráticas siempre tendrán desacuerdos políticos, pero nunca debemos permitir que Estados Unidos se convierta en un país que afronte esos desacuerdos con violencia”, agregó Giffords.
