Vuelve Interior, con gente de Francos

El Gobierno anunció ayer la restitución del Ministerio del Interior, relegado a secretaría desde el 4 de junio de 2024, y designó al frente de la cartera a Lisandro Catalán, hombre de estrecha confianza del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Desde su nuevo rol, Catalán será el encargado de la relación de la Nación con las provincias.

Milei encabezó ayer una reunión junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, con el flamante ministro, quien hasta entonces se desempeñaba como vicejefe de Gabinete del Interior.

Si bien se trató de un hecho burocrático, creen que servirá para estrechar lazos con los gobernadores.