Anuncian el inminente inicio de la obra del Teatro del Lago

El proyecto será ejecutado por la Provincia con apoyo del Municipio y prevé la recuperación del escenario, las pérgolas y las butacas
La obra de restauración del Teatro del Lago del Bosque tendrá un inicio inminente, según indicaron ayer desde la Provincia y el Municipios, al anunciar que la semana próxima el proyecto será adjudicado.
Se trata de la restauración del tradicional recinto al aire libre, consistente en la puesta en valor de butacas y escenario, así como el acondicionamiento del subsuelo. pérgolas y áreas aledañas.
El anuncio fue realizado durante una recorrida que el intendente, Julio Alak, y el secretario de Planeamiento Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, realizaron del predio en compañía del director de ese espacio, Tristán Bauer.
Durante la visita, las autoridades evaluaron el estado actual de las instalaciones y supervisaron el proceso de limpieza realizado recientemente, que permitió mejorar de manera significativa las condiciones del lugar.
Según indicaron, la intervención será financiada y gestionada por el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Infraestructura y el Instituto Cultural, con el acompañamiento de la Municipalidad.
Acompañados por Resa, la recorrida se repasaron detalles de la iniciativa —cuya licitación se llevó a cabo a comienzos de agosto—, que prevé la recuperación del escenario, las pérgolas, el subsuelo, las butacas y otros sectores, junto con la incorporación de nueva tecnología escénica.
Honoris Causa para los jueces que juzgaron a las Juntas Militares
Subas y bajas en alimentos, un rubro muy sensible
También se abordó la futura integración del proyecto con el Paseo del Bosque, con el objetivo de articular ambas propuestas una vez finalizadas, lo que representará un hito en la recuperación del patrimonio cultural platense y en la consolidación de la capital bonaerense como centro de referencia artística y cultural.
El proyecto busca recuperar el emblemático espacio cultural respetando su diseño original y comprende fundamentalmente la restauración del edificio principal y del pórtico de acceso y el reacondicionamiento de locales interiores de la planta baja y el primer y segundo piso.
