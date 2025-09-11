Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |LA LICITACIÓN SE ADJUDICARÁ LA SEMANA PRÓXIMA

Anuncian el inminente inicio de la obra del Teatro del Lago

El proyecto será ejecutado por la Provincia con apoyo del Municipio y prevé la recuperación del escenario, las pérgolas y las butacas

Anuncian el inminente inicio de la obra del Teatro del Lago

La restauración del Teatro será adjudicada la semana próxima/ MLP

11 de Septiembre de 2025 | 04:15
Edición impresa

La obra de restauración del Teatro del Lago del Bosque tendrá un inicio inminente, según indicaron ayer desde la Provincia y el Municipios, al anunciar que la semana próxima el proyecto será adjudicado.

Se trata de la restauración del tradicional recinto al aire libre, consistente en la puesta en valor de butacas y escenario, así como el acondicionamiento del subsuelo. pérgolas y áreas aledañas.

El anuncio fue realizado durante una recorrida que el intendente, Julio Alak, y el secretario de Planeamiento Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, realizaron del predio en compañía del director de ese espacio, Tristán Bauer.

Durante la visita, las autoridades evaluaron el estado actual de las instalaciones y supervisaron el proceso de limpieza realizado recientemente, que permitió mejorar de manera significativa las condiciones del lugar.

Según indicaron, la intervención será financiada y gestionada por el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Infraestructura y el Instituto Cultural, con el acompañamiento de la Municipalidad.

Acompañados por Resa, la recorrida se repasaron detalles de la iniciativa —cuya licitación se llevó a cabo a comienzos de agosto—, que prevé la recuperación del escenario, las pérgolas, el subsuelo, las butacas y otros sectores, junto con la incorporación de nueva tecnología escénica.

También se abordó la futura integración del proyecto con el Paseo del Bosque, con el objetivo de articular ambas propuestas una vez finalizadas, lo que representará un hito en la recuperación del patrimonio cultural platense y en la consolidación de la capital bonaerense como centro de referencia artística y cultural.

El proyecto busca recuperar el emblemático espacio cultural respetando su diseño original y comprende fundamentalmente la restauración del edificio principal y del pórtico de acceso y el reacondicionamiento de locales interiores de la planta baja y el primer y segundo piso.

 

