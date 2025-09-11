Preocupante cifra de suicidios en La Plata

Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro
Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro
Bullying o enojo con una docente: el detrás del ataque en una escuela
Retenciones a billeteras virtuales: alertan que podrían trasladarse a los precios
El impacto de la suba del dólar en el mercado inmobiliario local
Economistas y consultoras proyectan un dólar más caro para el resto del año
Un escenario complejo en el Congreso para aprobar el Presupuesto 2026
Para Carrió, en la Provincia “el PJ ganó pero el kirchnerismo perdió”
“Con la lista de Grabois y La Cámpora no vamos ni a la esquina”
Honoris Causa para los jueces que juzgaron a las Juntas Militares
El mapa de universidades, con zonas en blanco en la Provincia
Este sábado se realizará la III Fiesta del Alcaucil en Los Hornos
Conferencia sobre el patrimonio platense: “Las utopías y la Ciudad”
Escruche y misterio: fuerzan una cerradura y vacían una casa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En coincidencia con el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se celebró ayer 10 de septiembre, un informe publicado revela que el suicidio fue la principal causa de muerte violenta en el Gran La Plata durante 2024, incluyendo La Plata, Berisso y Ensenada.
El relevamiento fue realizado por los periodistas Marcela Ojea y Fernando Tocho, autores del libro Hablemos de Suicidio (2017/2019), quienes llevan casi una década trabajando para visibilizar esta problemática en la región.
La investigación registró 93 suicidios en la región, superando a los siniestros viales (62) y homicidios (33). El perfil de las víctimas indica 59 hombres, 15 mujeres, 1 persona trans y 18 casos sin datos de género. El grupo etario más afectado fue el de 19 a 40 años (36 casos), seguido por 41 a 65 (24), mayores de 65 (7) y menores de 18 (5).
Geográficamente, La Plata concentró la mayoría de los casos con 71 suicidios: 27 en el casco urbano, 16 en el norte, 12 en el este, 9 en el oeste y 7 en el sur. Berisso registró 13 y Ensenada 9, principalmente en Punta Lara. Entre los métodos utilizados destacan 29 ahorcamientos, 12 saltos al vacío, 12 por arma de fuego, 3 por otras vías y 37 sin información disponible. El mes de septiembre fue el más crítico, con 20 suicidios, seguido por junio (11), marzo (9) y enero (9).
El informe también subraya que a nivel nacional 2024 fue el año con más suicidios de la historia, con 4.249 fallecimientos, lo que equivale a una muerte cada dos horas. Además, se estima que cada suicidio consumado lleva al menos tres intentos fallidos. El domingo con EL DIA se publicará un análisis más extenso con datos y reportes de gran interés.
LE PUEDE INTERESAR
Sobreseen a un hombre acusado de abuso sexual
LE PUEDE INTERESAR
Denuncian robos con inhibidores de alarma
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí