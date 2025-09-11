Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $ 2.000.000 y expectativa por el auto: mañana sale la tarjeta

Policiales |Es la principal causa de muerte violenta

Preocupante cifra de suicidios en La Plata

Preocupante cifra de suicidios en La Plata

Ayer en 151 y 49 bis murió una joven: la hipótesis es que se quitó la vida

11 de Septiembre de 2025 | 04:49
Edición impresa

En coincidencia con el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se celebró ayer 10 de septiembre, un informe publicado revela que el suicidio fue la principal causa de muerte violenta en el Gran La Plata durante 2024, incluyendo La Plata, Berisso y Ensenada.

El relevamiento fue realizado por los periodistas Marcela Ojea y Fernando Tocho, autores del libro Hablemos de Suicidio (2017/2019), quienes llevan casi una década trabajando para visibilizar esta problemática en la región.

La investigación registró 93 suicidios en la región, superando a los siniestros viales (62) y homicidios (33). El perfil de las víctimas indica 59 hombres, 15 mujeres, 1 persona trans y 18 casos sin datos de género. El grupo etario más afectado fue el de 19 a 40 años (36 casos), seguido por 41 a 65 (24), mayores de 65 (7) y menores de 18 (5).

Geográficamente, La Plata concentró la mayoría de los casos con 71 suicidios: 27 en el casco urbano, 16 en el norte, 12 en el este, 9 en el oeste y 7 en el sur. Berisso registró 13 y Ensenada 9, principalmente en Punta Lara. Entre los métodos utilizados destacan 29 ahorcamientos, 12 saltos al vacío, 12 por arma de fuego, 3 por otras vías y 37 sin información disponible. El mes de septiembre fue el más crítico, con 20 suicidios, seguido por junio (11), marzo (9) y enero (9).

El informe también subraya que a nivel nacional 2024 fue el año con más suicidios de la historia, con 4.249 fallecimientos, lo que equivale a una muerte cada dos horas. Además, se estima que cada suicidio consumado lleva al menos tres intentos fallidos. El domingo con EL DIA se publicará un análisis más extenso con datos y reportes de gran interés.

 

LE PUEDE INTERESAR

Sobreseen a un hombre acusado de abuso sexual

LE PUEDE INTERESAR

Denuncian robos con inhibidores de alarma
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo sacude al mundo Boca! Filtraron el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson

VIDEO. Cierra la histórica Galería Rivadavia de La Plata, la nostalgia de los comerciantes y vecinos

Titular, alternativa y el detalle del short: Conmebol oficializó los kit de indumentaria de Estudiantes vs Flamengo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Conmoción tras el hallazgo sin vida de una joven en su vivienda de La Plata

Orfila busca el equipo para recibir a Unión en el Bosque: cuáles son las dudas del entrenador

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo
+ Leidas

Flamengo: “Sale a presionar pero luego no lo mantiene”

VIDEO. El adiós a la Galería Rivadavia: entre el cierre y el repliegue de un modelo

Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro

El impacto de la suba del dólar en el mercado inmobiliario local

No descartan usar la fuerza pública con Karina Milei

Hubo fuerte denuncia de Brasil tras la derrota

Retenciones a billeteras virtuales: alertan que podrían trasladarse a los precios

Palacios y su mensaje para generar conciencia
Últimas noticias de Policiales

Escruche y misterio: fuerzan una cerradura y vacían una casa

Bullying o enojo con una docente: el detrás del ataque en una escuela

Makintach, imputada por cohecho y abuso de poder

VIDEO. Cae el segundo acusado de matar a Fredy Soria
La Ciudad
VIDEO. El adiós a la Galería Rivadavia: entre el cierre y el repliegue de un modelo
El impacto de la suba del dólar en el mercado inmobiliario local
El mapa de universidades, con zonas en blanco en la Provincia
Retenciones a billeteras virtuales: alertan que podrían trasladarse a los precios
Los clubes deben reinscribirse por los subsidios
Espectáculos
“Together”: hasta que la muerte nos separe
Un fenómeno animado, terror y cine nacional, entre los estrenos
HBO estrenará documental sobre “Nueve Reinas”
“El principio de Arquímedes”: miedos, dudas y cancelación
Barbatuques: “La música del cuerpo siempre tendrá su lugar”
Información General
Alzheimer: avance para su diagnóstico precoz
Marte: hallan rastros de vida microbiana antigua
Empresas contaminantes favorecen más olas de calor
¿Mito o realidad? Los 7 beneficios de tomar una taza de café
Histórico hallazgo de la NASA: posibles rastros de vida en Marte
Deportes
Se pone en modo Copa del Mundo
La curiosa maldición de los líderes del ranking
¿Cómo será el repechaje que jugará Bolivia?
Hubo fuerte denuncia de Brasil tras la derrota
Venezuela despidió a Fernando Batista

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla