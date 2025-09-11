Macri y Larreta y ¿un cruce casual?

El expresidente Mauricio Macri y el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta coincidieron ayer en un encuentro en un café porteño que generó especulaciones en medio de los reacomodamientos políticos tras la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones bonaerenses.

“Se cruzaron de casualidad en Tabac. Estaban en diferentes mesas”, indicaron fuentes del PRO a la Agencia Noticias Argentinas sobre el cruce de ambas figuras en el establecimiento ubicado en el barrio de Palermo.

El titular del partido amarillo había asistido a ese local gastronómico para mantener una reunión con el empresario de la construcción Ángelo Calcaterra, primo del ex presidente y procesado en la denominada causa de los cuadernos.

Larreta viene de haber sido electo legislador porteño en mato pasado por el espacio Volvamos Buenos Aires, mientras explora alianzas para construir un esquema político que le permita volver a competir por la Jefatura de Gobierno.