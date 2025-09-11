Hubo fuerte denuncia de Brasil tras la derrota

La selección brasileña cayó por 1 a 0 ante Bolivia en la última fecha de las Eliminatorias y desde la Confederación Brasileña de Fútbol apuntaron contra la organización del partido en El Alto, donde acusaron a alcanzapelotas, árbitros y fuerzas de seguridad de conducta antideportiva. Ante esto, presentará una denuncia formal ante la Conmebol por lo sucedido en el duelo frente a Bolivia, donde denunció irregularidades en el manejo del encuentro.

En redes sociales circularon imágenes y videos en los que se observa cómo alcanza pelotas ocultaban balones debajo de banquetas y detrás de carteles de publicidad. “Fue un auténtico desastre”, dijo Samuel Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol.