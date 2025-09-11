Otra baja en las ventas minoristas

Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 2,6% interanual en agosto, cayendo por cuarto mes consecutivo y volvieron a tener una merma mensual, exhibiendo un aumento en la dependencia del financiamiento para concretar las compras, de acuerdo a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El dato implica un nuevo descenso tras la caída del 2 por ciento en julio, el 0,5 por ciento en junio y el 2,9 por ciento en mayo.

A pesar de la sucesión de retrocesos en los últimos registros, en lo que va del 2025 las ventas acumulan un crecimiento interanual del 6,2 por ciento.

Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron que “las fechas comerciales como el Día del Niño aportaron cierto movimiento.

Sobre el análisis por rubro en agosto, surge que la única variación positiva interanual se dio en Farmacia (0,2%). Los demás sectores mostraron bajas: bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-10,4%), perfumería (-8,9%), textil e indumentaria (-4,8%), ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-1,9%), alimentos y bebidas (-0,9%) y calzado y marroquinería (-0,8%).