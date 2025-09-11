Los clubes deben reinscribirse por los subsidios

Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro
El Gobierno nacional dispuso nuevas medidas para que los clubes mantengan el beneficio de la tarifa en los servicios de luz y agua. Mediante la disposición 4/2025 de la Subsecretaría de Planeamiento Energético se determinará la reestructuración de los regímenes de subsidios a la energía de jurisdicción nacional.
El objetivo es “trasladar a los usuarios los costos reales de la energía, promover la eficiencia energética y asegurar a los usuarios residenciales vulnerables el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado”.
Esta revalidación de subsidios por parte de los clubes de barrio, pretende por parte del gobierno, un reordenamiento y control porque para el Ejecutivo “no resulta razonable mantener subsidios en aquellas entidades que su situación financiera está sostenida por el aporte de socios con capacidad contributiva”.
El vocero presidencial Manuel Adorni, adelantó que la reinscripción apunta a “sanear el esquema tarifario” y eliminar “privilegios indebidos” otorgados durante años a entidades que no cumplen con las condiciones del régimen.
El funcionario dijo que las instituciones que accederían a subsidios deberán volver a revalidar esos beneficios, los cuales pueden ser denegados por criterios que aplicarán de inclusión y exclusión para garantizar que solo reciban el subsidio quienes realmente lo necesitan.
Por su parte, el presidente de la federación de Instituciones de La Plata y de la Casa del Tango, Alberto Alba explicó que: “Los clubes no tienen ningún apoyo del gobierno, ahora estamos buscando una salida, pero los clubes van a existir siempre porque tenemos una vocación de servicio”.
También, Alba explicó que la tarifa viene aumentando de forma desmedida y que los clubes de barrios necesitan del consumo de electricidad de luz y agua, “el servicio que más nos cuesta es el de la electricidad, al prender las luces de la cancha se gasta mucha luz”, y agregó que a las tarifas se “las cobran como a cualquiera” sin recibir subsidios del gobierno.
“Camuzzi ni te atiende, con Edelap se puede charlar, con ABSA también, pero está bravo”, señaló Alba, ante los pocos acuerdos que mantienen con las empresas de servicios públicos. Y ante, el pedido de revalidación y papeles en regla el presidente de los clubes se defendió: “Los clubes se mantienen solos, por los socios y las comisiones directivas”.
Según los resultados de la reciente Encuesta Nacional de Clubes realizada por Táctica, laboratorio del deporte argentino, el 40% de los clubes de barrio de todo el país manifestó estar “peor” económicamente que en 2023, lo que da cuenta del fuerte impacto que la crisis económica golpea sobre estas instituciones.
En los clubes de La Plata, Berisso y Ensenada "no se forma deportistas se forma ciudadanos. No hay plata en los barrios, hay comedores", indicó Alba sobre el aumento de las tarifas pero que es algo que sucede "periódicamente". También indicó que desde la Federación pelearán para que no haya ninguna tarifa.
La Ley 27.098 establece como requisito para acceder al beneficio de subsidio, contar con persona jurídica vigente y domicilio legal en la Argentina, acreditar al menos tres años de antigüedad desde su constitución formal y tener entre 50 y 2.000 asociados al momento de la inscripción.
Sin embargo, Alba señaló que “Hay clubes de barrio en donde la gente no tiene una formación administrativa y tiene pocos recursos” refiriéndose a la poca organización administrativa de algunos clubes.
