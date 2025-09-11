Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |RELEVAMIENTO PRIVADO

Economistas y consultoras proyectan un dólar más caro para el resto del año

11 de Septiembre de 2025 | 04:26
Edición impresa

Un nuevo informe mundial en el que 40 economistas de bancos y consultoras internacionales esperan un mayor precio para el dólar para fin de año, mientras se prevé que la inflación se mantenga en los niveles actuales, y también registran una menor actividad.

En el relevamiento mensual publicado por FocusEconomics, los analistas esperan un consenso de dólar mayorista para fin de año de $1.432, que representa un incremento de 38 pesos en comparación a la encuesta del mes pasado.

Pero un dato al que se le debe prestar atención es que esta firma mundial realizó las consultas a los expertos en la previa a conocerse los resultados negativos para el oficialismo del domingo 7 de septiembre, por lo que algunos economistas ya anticipan que las próximas proyecciones serán más altas a las publicadas. Aunque alertan que ya tuvieron en cuenta la aceleración de las tasas de interés y del valor del dólar. Incluso, algunos economistas alertan que se espera que el tipo de cambio mayorista puede llegar a trepar hasta los casi $1.700 a fines de diciembre.

El informe indica que la tendencia es que el tipo de cambio seguirá en ascenso respecto a los pronósticos previos, debido a varios obstáculos que se le están presentando a la gestión de Javier Milei.

FocusEconomics advirtió que ya se anticipaba a lo que terminó reflejándose en los últimos días: “La combinación de tasas de interés más altas y acusaciones de corrupción que involucran a la hermana del presidente Milei podría mermar las perspectivas electorales para las elecciones intermedias”.

Para abajo
Los economistas alertan una baja en sus previsiones de crecimiento del PBI para 2025, debido a una “actividad económica más débil de lo esperado en los últimos meses”. Y anticipaban que “un mal resultado de Milei en las elecciones intermedias representa un riesgo a la baja”

 

