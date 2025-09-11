Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

Política y Economía |PESE AL SALTO DEL DÓLAR

No se disparó: la inflación de agosto, en 1,9%

La cifra interanual fue de 33,6%. El acumulado en lo que va de 2025 marcó un 19,5% y sumó 16 meses consecutivos de desaceleración frente al mismo mes de 2024

No se disparó: la inflación de agosto, en 1,9%
11 de Septiembre de 2025 | 04:29
Edición impresa

La inflación de agosto fue del 1,9% y acumuló 19,5% en los primeros ocho meses de 2025, informó el Indec. La variación mensual se mantuvo igual que en julio. El indicador estuvo por debajo del que señalaban muchos analistas privados, que tenían en cuenta el salto del dólar en julio pasado del 13% como posible factor de traslado a precios para el mes de esta última medición.

En términos interanuales, la variación del IPC fue de 33,6%, lo que marca 16 meses consecutivos de desaceleración frente al mismo mes del año anterior.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,6%) por la suba en “adquisición de vehículos y en combustibles”, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%).

Por su parte, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto de 2025 fueron Recreación y cultura (0,5%) y Prendas de vestir y calzado (-0,3%).

Tras la publicación del índice, el ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó en redes sociales: “El IPC Nacional registró una variación de 1,9% en agosto, ubicándose por debajo del 2% mensual por cuarto mes consecutivo”.

“Por primera vez desde noviembre de 2017 se registraron 4 meses consecutivos de inflación por debajo del 2% mensual”, completó el titular de la cartera económica.

LE PUEDE INTERESAR

Una familia necesitó $1.160.780 para no ser pobre

LE PUEDE INTERESAR

Economía refinanció deuda y recortó las tasas

Además, el Indec detalló las variaciones mensuales en cada región de la Argentina. La región de Cuyo fue la que mostró el mayor incremento, con 2,1%, seguida por el Noroeste y la Patagonia, ambas con 2%.

En línea con el dato nacional se ubicaron el Gran Buenos Aires (1,9%) y la región Pampeana (1,8%). El menor aumento se registró en el Noreste, con 1,7%.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2%) y Estacionales (-0,8%). En tanto, los bienes aumentaron 1,6% mientras que los servicios marcaron un alza de 2,5%.

Los rubros que aumentaron en agosto fueron Transporte 3,6%; Bebidas alcohólicas y tabaco 3,5%; Restaurantes y hoteles 3,4%; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 2,7%; Educación 2,5%; Bienes y servicios varios 2,2%; Comunicación 1,9%; Salud 1,7%; Alimentos y bebidas no alcohólicas 1,4%; Equipamiento y mantenimiento del hogar 0,9% y Recreación y cultura 0,5%.

En deflación

El rubro que estuvo muy por debajo fue Prendas de vestir y calzado, con -0,3%.

Para Julián Orué, Economista de la Fundación Libertad y Progreso, “A pesar del contexto de incertidumbre electoral y la volatilidad cambiaria, la inflación no mostró grandes fluctuaciones, aunque sí dejó de descender. Las medidas implementadas por la Secretaría de Finanzas -como mantener la cantidad de pesos constante mediante tasas de interés elevadas y lograr un roll over total-, junto con la decisión del BCRA de aumentar los encajes remunerados para incentivar la colocación en títulos a más de 60 días, contribuyeron a estabilizar la base monetaria y mantener el equilibrio en el mercado monetario. Aunque a costas de sostener tasas reales elevadas que impactaron en la actividad económica”.

“De cara a septiembre, es probable que la inflación se ubique por encima del 2%, lo cual dependerá en buena medida de cómo evolucione el escenario político y su impacto sobre la política monetaria y cambiaria”, agregó el economista.

Argentina, Bolivia y Venezuela son los únicos que registran cifras de inflación anualizadas de dos dígitos.

 

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Subas y bajas en alimentos, un rubro muy sensible
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo sacude al mundo Boca! Filtraron el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson

VIDEO. Cierra la histórica Galería Rivadavia de La Plata, la nostalgia de los comerciantes y vecinos

Titular, alternativa y el detalle del short: Conmebol oficializó los kit de indumentaria de Estudiantes vs Flamengo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Conmoción tras el hallazgo sin vida de una joven en su vivienda de La Plata

Orfila busca el equipo para recibir a Unión en el Bosque: cuáles son las dudas del entrenador

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo
+ Leidas

VIDEO. El adiós a la Galería Rivadavia: entre el cierre y el repliegue de un modelo

En La Plata, la suba del dólar ya impacta en el mercado inmobiliario

Retenciones a billeteras virtuales: alertan que podrían trasladarse a los precios

Cómo juega Flamengo: “Sale a presionar pero luego no lo mantiene”

Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro

No descartan usar la fuerza pública con Karina Milei

Palacios y su mensaje para generar conciencia

Hubo fuerte denuncia de Brasil tras la derrota
Últimas noticias de Política y Economía

Esta madrugada llegó el avión con los argentinos deportados por Donald Trump: uno por uno, quiénes son

Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro

Una familia necesitó $1.160.780 para no ser pobre

Economía refinanció deuda y recortó las tasas
Policiales
Escruche y misterio: fuerzan una cerradura y vacían una casa
VIDEO. Bullying o enojo con una docente: el detrás del ataque en una escuela
Makintach, imputada por cohecho y abuso de poder
VIDEO. Cae el segundo acusado de matar a Fredy Soria
Preocupante cifra de suicidios en La Plata
Deportes
Se pone en modo Copa del Mundo
La curiosa maldición de los líderes del ranking
¿Cómo será el repechaje que jugará Bolivia?
Hubo fuerte denuncia de Brasil tras la derrota
Venezuela despidió a Fernando Batista
Espectáculos
“Together”: hasta que la muerte nos separe
Un fenómeno animado, terror y cine nacional, entre los estrenos
HBO estrenará documental sobre “Nueve Reinas”
“El principio de Arquímedes”: miedos, dudas y cancelación
Barbatuques: “La música del cuerpo siempre tendrá su lugar”
Información General
Alzheimer: avance para su diagnóstico precoz
Marte: hallan rastros de vida microbiana antigua
Empresas contaminantes favorecen más olas de calor
¿Mito o realidad? Los 7 beneficios de tomar una taza de café
Histórico hallazgo de la NASA: posibles rastros de vida en Marte

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla