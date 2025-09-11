Este sábado se realizará la III Fiesta del Alcaucil en Los Hornos

Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro
Este sábado 13 de septiembre se celebrará la III Fiesta del Alcaucil Hornense. La actividad se desarrollará sobre la avenida 137, entre las calles 60 y 66, y comenzará a las 11 de la mañana -y hasta las 14- con una propuesta de cocina en vivo que permitirá a los asistentes disfrutar de distintas preparaciones con el alcaucil como protagonista. Por la tarde, a partir de las 16, el cierre será a todo ritmo con un show musical del litoral, con la presentación de Natalio Sturla y Vanina Rivarola. Organiza la Asociación Comercial Los Hornos (Aclho) y otras instituciones.
