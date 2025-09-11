Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

Policiales |Una estudiante de Mendoza disparó en su colegio y fue contenida tras un operativo

Bullying o enojo con una docente: el detrás del ataque en una escuela

Una alumna de 14 años llevó al aula el arma de su padre policía y generó escenas de pánico. Se atrincheró durante horas

11 de Septiembre de 2025 | 04:52
Edición impresa

Los habitantes de La Paz, un pequeño municipio mendocino en el límite con San Luis , vivieron ayer una de las jornadas más tensas y conmocionantes de los últimos años. Una alumna de 14 años ingresó armada a la escuela secundaria Marcelino Blanco, realizó disparos en pleno recreo y se atrincheró dentro del establecimiento, desencadenando un operativo de seguridad, evacuación y contención que se extendió durante más de cinco horas. Aunque no hubo víctimas físicas, el episodio dejó un fuerte impacto en la comunidad educativa y abrió un debate inmediato sobre las causas, los riesgos y las medidas de prevención.

La secuencia comenzó alrededor de las 9.30 de la mañana, tras el primer recreo. Según reconstruyeron sus compañeros, la adolescente se dirigió al baño, cargó un arma que había llevado desde su casa y salió al patio con la pistola en la mano. Al principio, algunos creyeron que se trataba de pirotecnia casera cuando escucharon el primer estruendo. Pero rápidamente quedó claro que no era un juego: la estudiante exhibió el arma, calibre 9 milímetros, y efectuó al menos dos disparos más.

El clima de miedo y desconcierto fue inmediato. Alumnos y docentes se refugiaron en las aulas, mientras otros corrían hacia las salidas. Testimonios recogidos por medios locales indican que incluso llegó a apuntar a un compañero y a mencionar a una profesora.

La situación se tornó crítica cuando la adolescente anunció que no saldría del colegio hasta hablar con esa docente, y al mismo tiempo rechazó los intentos de diálogo de sus propios padres, quienes acudieron al lugar apenas fueron alertados. De inmediato se activaron los protocolos: se evacuó a los estudiantes hacia el hospital de La Paz, muchos de ellos en estado de shock o con crisis nerviosas, y también se dispuso la salida preventiva de una escuela vecina para chicos con discapacidad. En el hospital, profesionales atendieron a varios alumnos y a una docente que sufrió una descompensación.

En paralelo, arribaron equipos especializados de negociación y la fiscal penal de menores Griselda Digier, que supervisó el procedimiento. El Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) se sumó a las tareas para convencer a la alumna de que depusiera su actitud. El operativo incluyó a efectivos de seguridad, bomberos, autoridades educativas y funcionarios judiciales. Afuera, padres y vecinos aguardaban novedades con evidente angustia.

La negociación se extendió hasta las 15 horas. Durante todo ese tiempo, la joven permaneció atrincherada y se negó a entablar diálogo directo con sus familiares. Recién después de intensas gestiones de mediadores especializados, aceptó entregar el arma y salir de la escuela sin ofrecer resistencia. Fue trasladada de inmediato al hospital Santa Rosa, donde recibió asistencia psicológica y psiquiátrica. Según confirmaron voceros, la menor se encuentra físicamente en buen estado y está acompañada por sus padres bajo seguimiento del área de salud mental y de la Justicia de Familia.

LE PUEDE INTERESAR

Makintach, imputada por cohecho y abuso de poder

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Cae el segundo acusado de matar a Fredy Soria

La principales hipótesis

Mientras la comunidad educativa intentaba procesar lo ocurrido, comenzaron a circular diferentes hipótesis sobre los motivos del accionar de la adolescente. Compañeros y vecinos señalaron que en los últimos días habría sido víctima de acoso escolar por la difusión de un video, lo que la había dejado angustiada y retraída.

Otros testigos indicaron que su enojo estaba vinculado con una profesora de matemática que la habría desaprobado, al punto de que durante la negociación pidió expresamente verla. Un docente aseguró que incluso llegó a decirle: “¿Ahora tenés miedo?”, en referencia a esa maestra. Sin embargo, el Ministerio de Educación provincial aclaró que en el legajo escolar no figura ningún antecedente de bullying y que será necesario un abordaje profesional para determinar qué sucedió.

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, quien además tiene un parentesco lejano con la familia, confirmó que el arma pertenecía al padre de la joven, un policía en actividad en la provincia de San Luis. “Es gente común y normal. La chica es más bien retraída, no era conflictiva”, dijo el jefe comunal. También reveló que los padres están “destrozados” y que sus dos hermanos menores, que asisten a la misma escuela, fueron contenidos por familiares.

Mientras tanto, la fiscalía de menores inició el relevamiento de testimonios de estudiantes, docentes y directivos. Al tratarse de una menor, no es punible penalmente, pero la Justicia podrá disponer medidas tutelares y de seguimiento psicológico. Por ahora, lo central es garantizar la atención a la salud mental de la joven y de sus compañeros, muchos de los cuales vivieron escenas de pánico.

La adolescente realizó disparos en pleno recreo y se atrincheró dentro del establecimiento

Médicos atendieron a varios alumnos y a una profesora que sufrió una descompensación

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Pidieron extremar cuidados y e activó un comité de crisis con profesionales especializados
Multimedia

“Es increíble cómo manipulaba el arma”, dijeron testigos / web

Se montó un gran operativo dentro y fuera de la escuela / WEB

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo sacude al mundo Boca! Filtraron el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson

VIDEO. Cierra la histórica Galería Rivadavia de La Plata, la nostalgia de los comerciantes y vecinos

Titular, alternativa y el detalle del short: Conmebol oficializó los kit de indumentaria de Estudiantes vs Flamengo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Conmoción tras el hallazgo sin vida de una joven en su vivienda de La Plata

Orfila busca el equipo para recibir a Unión en el Bosque: cuáles son las dudas del entrenador

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo
+ Leidas

VIDEO. El adiós a la Galería Rivadavia: entre el cierre y el repliegue de un modelo

En La Plata, la suba del dólar ya impacta en el mercado inmobiliario

Cómo juega Flamengo: “Sale a presionar pero luego no lo mantiene”

Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro

Retenciones a billeteras virtuales: alertan que podrían trasladarse a los precios

No descartan usar la fuerza pública con Karina Milei

Hubo fuerte denuncia de Brasil tras la derrota

Palacios y su mensaje para generar conciencia
Últimas noticias de Policiales

Escruche y misterio: fuerzan una cerradura y vacían una casa

Makintach, imputada por cohecho y abuso de poder

VIDEO. Cae el segundo acusado de matar a Fredy Soria

Preocupante cifra de suicidios en La Plata
La Ciudad
Cuenta DNI de Banco Provincia: qué promociones hay este jueves 11 de septiembre
La primavera ya se instala en La Plata: jueves con sol radiante y máxima de 22ºC
Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto
VIDEO. El adiós a la Galería Rivadavia: entre el cierre y el repliegue de un modelo
En La Plata, la suba del dólar ya impacta en el mercado inmobiliario
Deportes
Se pone en modo Copa del Mundo
La curiosa maldición de los líderes del ranking
¿Cómo será el repechaje que jugará Bolivia?
Hubo fuerte denuncia de Brasil tras la derrota
Venezuela despidió a Fernando Batista
Espectáculos
“Together”: hasta que la muerte nos separe
Un fenómeno animado, terror y cine nacional, entre los estrenos
HBO estrenará documental sobre “Nueve Reinas”
“El principio de Arquímedes”: miedos, dudas y cancelación
Barbatuques: “La música del cuerpo siempre tendrá su lugar”
Información General
Alzheimer: avance para su diagnóstico precoz
Marte: hallan rastros de vida microbiana antigua
Empresas contaminantes favorecen más olas de calor
¿Mito o realidad? Los 7 beneficios de tomar una taza de café
Histórico hallazgo de la NASA: posibles rastros de vida en Marte

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla