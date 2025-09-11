Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy gratis la tarjeta del Súper Cartonazo de $ 2.000.000, que ahora regala un auto

Política y Economía |LICITACIÓN CLAVE

Economía refinanció deuda y recortó las tasas

Alivio para el Gobierno. Logró renovar vencimientos por un total de $7,2 billones, que equivalían al 91,4% de lo ofrecido

Economía refinanció deuda y recortó las tasas

El ministro Caputo sorteó una licitación complicada / Archivo

11 de Septiembre de 2025 | 04:27
Edición impresa

El Ministerio de Economía logró sortear con éxito el último llamado a licitación para renovar vencimientos por un total de $7,2 billones, al conseguir colocar nuevos bonos por $6,6 billones a una tasa del orden del 59% para el caso de las Letras Capitalizables (LECAP) más cortas.

En un contexto en el que se registró una fuerte caída de la demanda de dinero, luego de las elecciones del domingo en la Provincia de Buenos Aires donde hubo un resultado negativo inesperado por parte del mercado, el equipo de Hacienda pudo refinanciar el 91,4% de los vencimientos.

Según trascendió, el Banco Central intervino en el mercado de pases lo que llevó a una baja de la tasa para las colocaciones de un día al 40%. Esto logró aliviar la situación del Tesoro.

En su cuenta en la red social “X”, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno publicó: “La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación de hoy adjudicó $6,633 billones habiendo recibido ofertas por un total de $7,418 billones. Esto significa un rollover de 91,43% sobre los vencimientos del día de la fecha”.

Según analizó el equipo de Research de Puente, “a licitación salió en el rango de lo esperado”. “Preveíamos que el rollover no sería completo, dado el faltante de liquidez, pero estuvo cerca de completar lo que vencía. El Tesoro tuvo que pagar un premio considerable, aún así para obtener esa suscripción. La pregunta es si el Gobierno estará satisfecho con liberar pesos al mercado o tomará alguna medida como en las licitaciones anteriores”, señalaron.

“El Tesoro logró renovar el 91% de sus vencimientos, dando premio en las letras cortas respecto al secundario; pero en un día donde las tasas bajaron fuertemente en el secundario; por la presencia del BCRA. Los bancos e inversores no regulados continúan demandando la parte corta de la curva tasa fija, sin querer extender duration en instrumentos CER o letras TAMAR. Era esperable la baja demanda de instrumentos dólar linked, porque el mercado de futuros ofrece una cobertura más atractiva”, sostuvo por su parte Eric Ritondale, economista jefe de Puente.

LE PUEDE INTERESAR

Economistas y consultoras proyectan un dólar más caro para el resto del año

LE PUEDE INTERESAR

El riesgo país sigue por las nubes; subió el “verde”

Y agregó: “Dada la baja de tasas observada hoy en la rueda de simultáneas de BYMA; con el BCRA fijando una tasa del 35%; frente a 45% el viernes; la licitación la vemos como positiva; máxime considerando la baja de tasas del mercado secundario; lo que habilita no esperar un endurecimiento en la política de encajes”.

En tanto, desde Sailing Inversiones señalaron que la licitación de este miércoles “envía una señal importante al mercado”. “Pese al ruido postelectoral y la volatilidad cambiaria del lunes y martes, el Tesoro logró adjudicar $6,633 billones, renovando el 91,4 % de los vencimientos”, sostuvo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo sacude al mundo Boca! Filtraron el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson

VIDEO. Cierra la histórica Galería Rivadavia de La Plata, la nostalgia de los comerciantes y vecinos

Titular, alternativa y el detalle del short: Conmebol oficializó los kit de indumentaria de Estudiantes vs Flamengo

Cómo se votó en La Plata: Gonnet fue récord de participación y casi la mitad del casco urbano pegó el faltazo

Conmoción tras el hallazgo sin vida de una joven en su vivienda de La Plata

Orfila busca el equipo para recibir a Unión en el Bosque: cuáles son las dudas del entrenador

Kicillof sumó tropa pero seguirá dependiendo de Massa y el kirchnerismo

Investigan la oscura trama de un abuso sexual en La Plata cometido en un robo
+ Leidas

VIDEO. El adiós a la Galería Rivadavia: entre el cierre y el repliegue de un modelo

En La Plata, la suba del dólar ya impacta en el mercado inmobiliario

Retenciones a billeteras virtuales: alertan que podrían trasladarse a los precios

Cómo juega Flamengo: “Sale a presionar pero luego no lo mantiene”

Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro

No descartan usar la fuerza pública con Karina Milei

Palacios y su mensaje para generar conciencia

Hubo fuerte denuncia de Brasil tras la derrota
Últimas noticias de Política y Economía

Esta madrugada llegó el avión con los argentinos deportados por Donald Trump: uno por uno, quiénes son

Milei vetó el financiamiento a las universidades y la UNLP va al paro

No se disparó: la inflación de agosto, en 1,9%

Una familia necesitó $1.160.780 para no ser pobre
Deportes
Se pone en modo Copa del Mundo
La curiosa maldición de los líderes del ranking
¿Cómo será el repechaje que jugará Bolivia?
Hubo fuerte denuncia de Brasil tras la derrota
Venezuela despidió a Fernando Batista
Policiales
Escruche y misterio: fuerzan una cerradura y vacían una casa
VIDEO. Bullying o enojo con una docente: el detrás del ataque en una escuela
Makintach, imputada por cohecho y abuso de poder
VIDEO. Cae el segundo acusado de matar a Fredy Soria
Preocupante cifra de suicidios en La Plata
Espectáculos
“Together”: hasta que la muerte nos separe
Un fenómeno animado, terror y cine nacional, entre los estrenos
HBO estrenará documental sobre “Nueve Reinas”
“El principio de Arquímedes”: miedos, dudas y cancelación
Barbatuques: “La música del cuerpo siempre tendrá su lugar”
Información General
Alzheimer: avance para su diagnóstico precoz
Marte: hallan rastros de vida microbiana antigua
Empresas contaminantes favorecen más olas de calor
¿Mito o realidad? Los 7 beneficios de tomar una taza de café
Histórico hallazgo de la NASA: posibles rastros de vida en Marte

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla