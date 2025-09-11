Economía refinanció deuda y recortó las tasas

El Ministerio de Economía logró sortear con éxito el último llamado a licitación para renovar vencimientos por un total de $7,2 billones, al conseguir colocar nuevos bonos por $6,6 billones a una tasa del orden del 59% para el caso de las Letras Capitalizables (LECAP) más cortas.

En un contexto en el que se registró una fuerte caída de la demanda de dinero, luego de las elecciones del domingo en la Provincia de Buenos Aires donde hubo un resultado negativo inesperado por parte del mercado, el equipo de Hacienda pudo refinanciar el 91,4% de los vencimientos.

Según trascendió, el Banco Central intervino en el mercado de pases lo que llevó a una baja de la tasa para las colocaciones de un día al 40%. Esto logró aliviar la situación del Tesoro.

En su cuenta en la red social “X”, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno publicó: “La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación de hoy adjudicó $6,633 billones habiendo recibido ofertas por un total de $7,418 billones. Esto significa un rollover de 91,43% sobre los vencimientos del día de la fecha”.

Según analizó el equipo de Research de Puente, “a licitación salió en el rango de lo esperado”. “Preveíamos que el rollover no sería completo, dado el faltante de liquidez, pero estuvo cerca de completar lo que vencía. El Tesoro tuvo que pagar un premio considerable, aún así para obtener esa suscripción. La pregunta es si el Gobierno estará satisfecho con liberar pesos al mercado o tomará alguna medida como en las licitaciones anteriores”, señalaron.

“El Tesoro logró renovar el 91% de sus vencimientos, dando premio en las letras cortas respecto al secundario; pero en un día donde las tasas bajaron fuertemente en el secundario; por la presencia del BCRA. Los bancos e inversores no regulados continúan demandando la parte corta de la curva tasa fija, sin querer extender duration en instrumentos CER o letras TAMAR. Era esperable la baja demanda de instrumentos dólar linked, porque el mercado de futuros ofrece una cobertura más atractiva”, sostuvo por su parte Eric Ritondale, economista jefe de Puente.

Y agregó: “Dada la baja de tasas observada hoy en la rueda de simultáneas de BYMA; con el BCRA fijando una tasa del 35%; frente a 45% el viernes; la licitación la vemos como positiva; máxime considerando la baja de tasas del mercado secundario; lo que habilita no esperar un endurecimiento en la política de encajes”.

En tanto, desde Sailing Inversiones señalaron que la licitación de este miércoles “envía una señal importante al mercado”. “Pese al ruido postelectoral y la volatilidad cambiaria del lunes y martes, el Tesoro logró adjudicar $6,633 billones, renovando el 91,4 % de los vencimientos”, sostuvo.