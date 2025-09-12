Chicanas y reclamos en el Concejo local tras las elecciones del domingo

Luego de las legislativas municipales, en las que el peronismo consiguió 7 bancas y La Libertad Avanza (LLA), 5, los concejales de la integración saliente del deliberativo local sesionaron ayer, entre reclamos y chicanas, y sin la aprobación de nuevas ordenanzas municipales.

El resultado se verá plasmado en la representatividad del recinto a partir del 10 de diciembre, con el recambio legislativo, cuando Unión por la Patria (UP) cuente con 12 bancas que le darán mayoría simple -por el voto del presidente, Marcelo Galland- y los violetas, con nueve, contando los dos ediles del PRO.

Como no hubo terceras fuerzas que hayan penetrado el piso del 8,33 por ciento de los votos para elegir un concejal, el resto de los bloques quedará conformado por un monobloque perteneciente al PRO-Vecinal, a cargo de Darío Ganduglia; un concejal de la UCR, Gustavo Staffolani, y un tercer monobloque a cargo de Melany Horomadiuk, que ayer rompió con el radicalismo para conformar ASAP “Nuevas Generaciones”.

Entre cruces y proyectos

Ayer, lo que primó en la primera sesión legislativa tras los comicios fue un intercambio de quejas y chicanas políticas y la presentación de proyectos para ser debatidos en comisión, que incluyeron medidas para prevenir la inseguridad y el ordenamiento vial.

Guillermo Bardón, de LLA, presentó una batería de proyectos entre los que se destacaron la creación por ordenanza de “corredores escolares seguros”, consistente en establecer caminos vigilados por guardias urbanas y cámaras en recorridos desde las paradas de micros hasta los establecimientos educativos.

Horomadiuk, en tanto, presentó un proyecto que propone regular la circulación y concentración de motos en la Ciudad. La iniciativa apunta a contener los disturbios y el caos vehicular que provocan, en muchos casos, las infracciones de algunos de estos conductores, así como las reiteradas concentraciones de motociclistas, fuente de constantes quejas por parte de los vecinos.

El proyecto, que ahora pasó a la comisión de Transporte y Tránsito para su debate, propone la prohibición de circulación de motos cuyo nivel sonoro supere los límites establecidos por las normativas nacionales, a partir de la realización de mediciones periódicas por parte de Control Urbano con sonómetros homologados. Además, en su articulado, el proyecto establece que las motos deberán contar con silenciador reglamentario y que sus conductores deberán portar licencia, seguro, cédula, casco y chapa patente legible.Por otra parte, se establece la realización de operativos de control los fines de semana, entre las 19 y las 3 de la mañana. Y explicita la prohibición de circular, permanecer y concentrarse a los motociclistas en plazas, parques y otras zonas.

El proyecto de ordenanza también crea corredores de circulación segura para los motovehículos, a fin de evitar el tránsito masivo en zonas sensibles como hospitales, centros culturales y áreas residenciales.

De todos modos, la iniciativa prevé que el Municipio contemple la asignación de un predio donde los motociclistas puedan congregarse sin alterar la tranquilidad de la comunidad.

En este contexto, libertarios y peronistas inercambiaron críticas vinculadas a la baja calidad de los salarios municipales y la falta de medidas de ordenamiento vial, así como chicanas vinculadas al uso de piroctecnia por parte del peronismo durante los festejos de la jornada electoral.

Los cruces también se vincularon al anuncio de la Provincia del cobro del impuesto de Ingresos Brutos en el uso de billeteras virtuales, durante el que mientras los libertarios acusaron al peronismo de “seguir aumentando impuestos”, desde Unión por la Patria rechazaron afirmando que se trata de una “campaña de desinformación” y que “sólo cambió la metodología de cobro, implementando los mismos sistemas que usan en el resto de las provincias”.

Un gesto que hizo ruido

El malestar dentro del bloque residual del PRO se plasmó con la ausencia de su presidente, Juan Manuel Martínez Garmendia, quien el domingo pasado fue el primero en felicitar públicamente al intendente, Julio Alak, por el triunfo electoral. El gesto provocó fuerte malestar en sus otros dos compañeros de bloque, Nicolás Morzone y Lucía Barbier, quienes hasta deslizaron evaluar partir esa bancada antes del 10 de diciembre.

El enojo contra Martínez Garmendia es porque “felicitó al peronismo por la elección sin consultar al resto de sus compañeros de bloque. Y sin felicitarnos a nosotros, que fuimos con La Libertad Avanza y logramos elegir cinco concejales”, había rechazado Morzone en diálogo con EL DIA.

Con las rispideces a flor de piel, el camino que se inicia entre los actuales concejales es el que plasma victorias y derrotas, aciertos y errores y ganadores y perdedores de la legislativa municipal. La agenda que viene tendrá sus propios desafíos para la Ciudad: la segunda etapa del plan de ordenamiento urbano, el diseño de un nuevo sistema de transporte y el Presupuesto municipal están en ciernes.