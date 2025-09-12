Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Sin tratamiento de ordenanzas

Chicanas y reclamos en el Concejo local tras las elecciones del domingo

Chicanas y reclamos en el Concejo local tras las elecciones del domingo
12 de Septiembre de 2025 | 02:36
Edición impresa

Luego de las legislativas municipales, en las que el peronismo consiguió 7 bancas y La Libertad Avanza (LLA), 5, los concejales de la integración saliente del deliberativo local sesionaron ayer, entre reclamos y chicanas, y sin la aprobación de nuevas ordenanzas municipales.

El resultado se verá plasmado en la representatividad del recinto a partir del 10 de diciembre, con el recambio legislativo, cuando Unión por la Patria (UP) cuente con 12 bancas que le darán mayoría simple -por el voto del presidente, Marcelo Galland- y los violetas, con nueve, contando los dos ediles del PRO.

Como no hubo terceras fuerzas que hayan penetrado el piso del 8,33 por ciento de los votos para elegir un concejal, el resto de los bloques quedará conformado por un monobloque perteneciente al PRO-Vecinal, a cargo de Darío Ganduglia; un concejal de la UCR, Gustavo Staffolani, y un tercer monobloque a cargo de Melany Horomadiuk, que ayer rompió con el radicalismo para conformar ASAP “Nuevas Generaciones”.

Entre cruces y proyectos

Ayer, lo que primó en la primera sesión legislativa tras los comicios fue un intercambio de quejas y chicanas políticas y la presentación de proyectos para ser debatidos en comisión, que incluyeron medidas para prevenir la inseguridad y el ordenamiento vial.

Guillermo Bardón, de LLA, presentó una batería de proyectos entre los que se destacaron la creación por ordenanza de “corredores escolares seguros”, consistente en establecer caminos vigilados por guardias urbanas y cámaras en recorridos desde las paradas de micros hasta los establecimientos educativos.

Horomadiuk, en tanto, presentó un proyecto que propone regular la circulación y concentración de motos en la Ciudad. La iniciativa apunta a contener los disturbios y el caos vehicular que provocan, en muchos casos, las infracciones de algunos de estos conductores, así como las reiteradas concentraciones de motociclistas, fuente de constantes quejas por parte de los vecinos.

LE PUEDE INTERESAR

La Justicia extendió la suspensión a la privatización del Banco Nación

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Cotizaciones

El proyecto, que ahora pasó a la comisión de Transporte y Tránsito para su debate, propone la prohibición de circulación de motos cuyo nivel sonoro supere los límites establecidos por las normativas nacionales, a partir de la realización de mediciones periódicas por parte de Control Urbano con sonómetros homologados. Además, en su articulado, el proyecto establece que las motos deberán contar con silenciador reglamentario y que sus conductores deberán portar licencia, seguro, cédula, casco y chapa patente legible.Por otra parte, se establece la realización de operativos de control los fines de semana, entre las 19 y las 3 de la mañana. Y explicita la prohibición de circular, permanecer y concentrarse a los motociclistas en plazas, parques y otras zonas.

El proyecto de ordenanza también crea corredores de circulación segura para los motovehículos, a fin de evitar el tránsito masivo en zonas sensibles como hospitales, centros culturales y áreas residenciales.

De todos modos, la iniciativa prevé que el Municipio contemple la asignación de un predio donde los motociclistas puedan congregarse sin alterar la tranquilidad de la comunidad.

En este contexto, libertarios y peronistas inercambiaron críticas vinculadas a la baja calidad de los salarios municipales y la falta de medidas de ordenamiento vial, así como chicanas vinculadas al uso de piroctecnia por parte del peronismo durante los festejos de la jornada electoral.

Los cruces también se vincularon al anuncio de la Provincia del cobro del impuesto de Ingresos Brutos en el uso de billeteras virtuales, durante el que mientras los libertarios acusaron al peronismo de “seguir aumentando impuestos”, desde Unión por la Patria rechazaron afirmando que se trata de una “campaña de desinformación” y que “sólo cambió la metodología de cobro, implementando los mismos sistemas que usan en el resto de las provincias”.

Un gesto que hizo ruido

El malestar dentro del bloque residual del PRO se plasmó con la ausencia de su presidente, Juan Manuel Martínez Garmendia, quien el domingo pasado fue el primero en felicitar públicamente al intendente, Julio Alak, por el triunfo electoral. El gesto provocó fuerte malestar en sus otros dos compañeros de bloque, Nicolás Morzone y Lucía Barbier, quienes hasta deslizaron evaluar partir esa bancada antes del 10 de diciembre.

El enojo contra Martínez Garmendia es porque “felicitó al peronismo por la elección sin consultar al resto de sus compañeros de bloque. Y sin felicitarnos a nosotros, que fuimos con La Libertad Avanza y logramos elegir cinco concejales”, había rechazado Morzone en diálogo con EL DIA.

Con las rispideces a flor de piel, el camino que se inicia entre los actuales concejales es el que plasma victorias y derrotas, aciertos y errores y ganadores y perdedores de la legislativa municipal. La agenda que viene tendrá sus propios desafíos para la Ciudad: la segunda etapa del plan de ordenamiento urbano, el diseño de un nuevo sistema de transporte y el Presupuesto municipal están en ciernes.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Video impactante | El accidente del caballo en La Plata: murió el animal y el jinete pelea por su vida

VIDEO. Billeteras virtuales y la retención de ingresos brutos: opinión de comerciantes y si impacta o no en consumidores

VIDEO. Escándalo en Brandsen: el intendente casi a las piñas con un concejal de su propio partido

Feinmann estalló en vivo por una insólita fake news sobre Cristina Kirchner: "¿Esa cárcel es una joda?"

El dólar oficial subió $10 y volvieron a caer las acciones y los bonos

¡Bombazo sacude al mundo Boca! Filtraron el nombre del supuesto nuevo novio de Eva Anderson
+ Leidas

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores

VIDEO. Brandsen: el intendente, a las trompadas con un concejal de su bloque

Guerra libertaria y pases de factura en la Provincia

El dólar toma envión: y el riesgo país no para de subir

Amores y odios: un año que no fue ajeno para los dos clubes

Karina Milei en un acto de campaña en Tucumán

Los billetes resisten en el pago del alquiler

Dramáticas historias de argentinos expulsados por el gobierno de Trump
Últimas noticias de Política y Economía

El dólar toma envión: y el riesgo país no para de subir

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores

Kicillof apuntó a Milei: “Todavía no escuchó”

Karina Milei en un acto de campaña en Tucumán
Espectáculos
Viva el amor: quién es el hombre que le robó el corazón a Jen
Sueño frustrado: Jennifer Lopez quiso ser Evita pero Madonna la madrugó
Superstición en pantalla: “Los Mufas” redefine la suerte en clave de comedia negra
La mujer de Hamill es su gran fan y no por “Star Wars”
Whoopi tiene demasiadas cuentas que pagar como para jubilarse
Deportes
Y un día volvió Miguel Russo a las prácticas
El Lobo busca quebrar la racha ante Madelón
Amores y odios: un año que no fue ajeno para los dos clubes
Gallardo, con dudas para el duelo en UNO
Racing, ante San Lorenzo con la necesidad de ganar
Policiales
Aplazo en comportamiento: una banda saqueó la casa de una maestra
VIDEO. Un joven perdió el control de su caballo y está grave
Kim Gómez: un fallo clave fija el rumbo en la causa
De madrugada, se metieron y arrasaron con una vivienda: se llevaron desde las puertas hasta el bidé
Arrestan a un deportista de La Plata por grooming
Información General
Las redes y los chicos: más países buscan limitarlas
Nombran a la primera ministra generada por IA
La selva amazónica protege de enfermedades
Los números de la suerte del viernes 12 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
El 11-S, en 11 fotos: impactantes imágenes del atentado a las Torres Gemelas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla