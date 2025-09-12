Intervención judicial por la matriculación de químicos

El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de La Plata inició una acción judicial para garantizar el cumplimiento de la Ley 7.020, que rige el ejercicio de la química en la provincia de Buenos Aires y estipula la matriculación obligatoria en el Consejo Profesional para todo el personal abocado a esta actividad.

La jueza María Cecilia Valeros de Córica, dispuso que empresas, laboratorios y entidades relacionadas con el ejercicio químico, remitan un listado de profesionales técnicos, químicos y licenciados en química, con el objeto de corroborar su debida matriculación en la entidad colegiada.

A través de la acción judicial, se insta a las gerencias y equipos directivos a cumplir con el proceso de matriculación del personal que aún no lo hubiera realizado.

Además, la iniciativa del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1, abarca también a las escuelas industriales provinciales, como así también a las universidades nacionales afincadas en el territorio bonaerense. Estas últimas deberán enviar al juzgado un listado de los profesionales químicos egresados en la última década.