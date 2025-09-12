Colecta de calzado, medias y útiles escolar en Plaza Azcuénaga

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
El próximo domingo 14, entre las 14 y las 18.30, en Plaza Azcuénaga (19 y 44), la Red Solidaria de La Plata recibirá calzado (del 36 al 45), medias y útiles escolares (hojas, afiches, cartulinas, lápices, pegamentos, pinceles, cartucheras, mochilas, cintas y plastilinas) para el Centro de Formación Integral 3 “Rodolfo Walsh”. Esta institución, situada en 174 y 518, trabaja con adolescentes y adultos. Dado que realizan actividades manuales, los materiales se utilizan a diario.
