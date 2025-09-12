Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Para el ciclo lectivo 2026

Inscripción a los colegios de la Universidad

12 de Septiembre de 2025 | 01:45
Edición impresa

Desde el próximo 6 de octubre se realizará la inscripción a los colegios de la Universidad Nacional de La Plata, según el cronograma oficial que difundió ayer la casa de altos estudios en el que incluye para el 18 de noviembre el sorteo de vacantes para el ciclo lectivo 2026.

Según informó la prosecretaría de Pregrado de la UNLP, las inscripciones se realizarán ingresando al sistema SIPECU (http://ingreso-colegios.unlp.edu.ar).

Del 6 al 24 de octubre, la Escuela Graduada “Joaquín V. González” abrirá la preinscripción de aspirantes a los niveles inicial y primario de la Anexa. Recomiendan que se utilice un correo electrónico que se pueda revisar hasta el momento en que la preinscripción figure “aceptada”. Una vez completados los datos y verificados por la escuela, se les asignará el número de sorteo.

El Colegio Nacional “Rafael Hernández”, el Liceo “Víctor Mercante” y el Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo” realizará la preinscripción del 6 al 24 de octubre. Podrán aspirar a uno de los colegios secundarios en los siguientes años:

– 1er año de la Educación Secundaria Básica del Liceo “Víctor Mercante”.

– 1er año de la Educación Secundaria Básica del Colegio Nacional “Rafael Hernández”, plan Bachiller.

– 3er año de la Educación Secundaria Básica del Colegio Nacional “Rafael Hernández”.

– 1er año del Ciclo Básico de Educación Artística del Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo”. Podrán aspirar al ingreso quienes estén cursando 4º de la escuela primaria al momento de la preinscripción.

– 2do año de la Educación Secundaria del Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo”. Los aspirantes deberán optar por un lenguaje artístico: Artes Visuales o Artes Musicales.

– 3er año de la Educación Secundaria del Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo”. Los aspirantes deberán optar por un lenguaje artístico: Artes Visuales o Artes Musicales.

– 4to año de la Educación Secundaria del Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo”. Los aspirantes deberán optar por un lenguaje artístico: Artes Visuales o Artes Musicales.

Los alumnos de la Anexa que aspiren a ingresar a alguno de los colegios secundarios de la Universidad, deberán inscribirse del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2025 en la página web http://ingreso-colegios.unlp.edu.ar.

También abrirá la preinscripción al Bachillerato en Energía y Sustentabilidad del Colegio Nacional. Los aspirantes de escuelas primarias de gestión estatal seleccionadas de Gonnet, podrán preinscribirse del 27 de octubre al 7 de noviembre.

 

