Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Casi un mes de inactividad en la UNLP por los paros docentes
Superstición en pantalla: “Los Mufas” redefine la suerte en clave de comedia negra
El Fondo le pidió al Gobierno que el Presupuesto incluya más reformas
VIDEO. Brandsen: el intendente, a las trompadas con un concejal de su bloque
Guiño de Bullrich a Macri, pero cerca del expresidente ponen reparos
Chicanas y reclamos en el Concejo local tras las elecciones del domingo
La Justicia extendió la suspensión a la privatización del Banco Nación
El mes, cada vez más largo: los platenses frente al achique sin fin
Colecta de calzado, medias y útiles escolar en Plaza Azcuénaga
Desde el miércoles, “Teatro por la Identidad” en varias salas de la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Desde el próximo 6 de octubre se realizará la inscripción a los colegios de la Universidad Nacional de La Plata, según el cronograma oficial que difundió ayer la casa de altos estudios en el que incluye para el 18 de noviembre el sorteo de vacantes para el ciclo lectivo 2026.
Según informó la prosecretaría de Pregrado de la UNLP, las inscripciones se realizarán ingresando al sistema SIPECU (http://ingreso-colegios.unlp.edu.ar).
Del 6 al 24 de octubre, la Escuela Graduada “Joaquín V. González” abrirá la preinscripción de aspirantes a los niveles inicial y primario de la Anexa. Recomiendan que se utilice un correo electrónico que se pueda revisar hasta el momento en que la preinscripción figure “aceptada”. Una vez completados los datos y verificados por la escuela, se les asignará el número de sorteo.
El Colegio Nacional “Rafael Hernández”, el Liceo “Víctor Mercante” y el Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo” realizará la preinscripción del 6 al 24 de octubre. Podrán aspirar a uno de los colegios secundarios en los siguientes años:
– 1er año de la Educación Secundaria Básica del Liceo “Víctor Mercante”.
– 1er año de la Educación Secundaria Básica del Colegio Nacional “Rafael Hernández”, plan Bachiller.
LE PUEDE INTERESAR
Otra vez, finde sin trenes en la zona norte de la Ciudad
LE PUEDE INTERESAR
Colecta de calzado, medias y útiles escolar en Plaza Azcuénaga
– 3er año de la Educación Secundaria Básica del Colegio Nacional “Rafael Hernández”.
– 1er año del Ciclo Básico de Educación Artística del Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo”. Podrán aspirar al ingreso quienes estén cursando 4º de la escuela primaria al momento de la preinscripción.
– 2do año de la Educación Secundaria del Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo”. Los aspirantes deberán optar por un lenguaje artístico: Artes Visuales o Artes Musicales.
– 3er año de la Educación Secundaria del Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo”. Los aspirantes deberán optar por un lenguaje artístico: Artes Visuales o Artes Musicales.
– 4to año de la Educación Secundaria del Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo”. Los aspirantes deberán optar por un lenguaje artístico: Artes Visuales o Artes Musicales.
Los alumnos de la Anexa que aspiren a ingresar a alguno de los colegios secundarios de la Universidad, deberán inscribirse del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2025 en la página web http://ingreso-colegios.unlp.edu.ar.
También abrirá la preinscripción al Bachillerato en Energía y Sustentabilidad del Colegio Nacional. Los aspirantes de escuelas primarias de gestión estatal seleccionadas de Gonnet, podrán preinscribirse del 27 de octubre al 7 de noviembre.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí