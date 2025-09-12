Reapareció Sanz, con críticas por la economía

Después de mucho tiempo, el radical Ernesto Sanz habla poco, pero cuando opina, una parte del Círculo Rojo lo escucha. “El equilibrio fiscal es condición necesaria pero no suficiente. La economía real tiene que ver con muchas otras cosas”, advierte y agrega: “Cuando el Gobierno tiene una política de apertura, las Pymes se funden”.

También se refirió a las elecciones en la Provincia: “Me fui a dormir el domingo a la noche muy angustiado por los discursos de Milei y Kicillof”, aseguró en una entrevista radial. “Las sociedades no deben optar entre lo que hay, tienen que elegir. Elegir supone algo positivo, y optar es optar entre lo que hay, y si nos acostumbramos a lo que mostraba o el discurso de Milei o el de Kicillof, la democracia argentina está renga”, afirmó.

También opinó sobre la tercera fuerza que impulsan gobernadores: “Me pareció una buena noticia lo de Provincias Unidas, pero me da la impresión de que surgió para defenderse frente a un Gobierno muy unitario, que para construir algo a futuro”.

Mientras, advirtió que “el peronismo, cuando huele sangre, no muestra una cara bondadosa”, aunque destacó que “el domingo a la noche vi la cara bondadosa, hasta protocolar, del peronismo, cuando lo escuchaba a [Axel] Kicillof pedir desde la tribuna una audiencia al Presidente. Ahora, esperate cuando aparezca la otra cara”.

El mendocino, retirado de la política activa, dejó otras frases:

“¿Vamos a dormir la siesta todos por dos años? No, el peronismo lo va a tratar de ocupar a su estilo, a su manera. Como diría una azafata: ‘Ajústense los cinturones porque viene zona de turbulencia’. Yo creo que hay muchos actores democráticos, respetuosos de las reglas y del sistema, que van a tratar de construir una alternativa por las buenas. El peronismo no lo sé. Dejame que lo ponga en duda”

“Los gobiernos tienen que tener la vista en la macro pero también en la economía real”

“El Gobierno tiene un rumbo en lo económico, pero ha fracasado en el rumbo político”

“La política del gobierno es de un amateurismo que sorprende y es preocupante”

“Si el Gobierno a partir de los mensajes del domingo no cambia el amateurismo, estamos frente a un problema porque la política se va a llevar puesta la economía”

“El Gobierno ha dicho que en lo económico el rumbo no se toca, pero hay que discutir cuál es el rumbo”

“La mesa política se supone que tuvo que haber estado todos los días”

“La mesa política con los gobernadores me parece buena pero hay que ver cómo cuaja, porque el Gobierno se acostumbró a no dialogar e imponer”

“El domingo a la noche vi la cara bondadosa del peronismo, esperate cuando aparezca la otra cara como la que le apareció a Macri en 2017”

“El camino hacia el 2027 no es de rosas. Aún ganando en octubre, el Gobierno garantiza sólo el bloqueo de vetos”

“Va a haber parálisis por dos años y ese lugar lo va a tratar de ocupar el peronismo a su manera”

“Hay muchos actores democráticos de las reglas que van a tratar de construir una alternativa por las buenas. El peronismo no lo sé”

“Los protagonismos del 2015 ya no somos lo mismo”

“El PRO tiene por delante todo un proceso de discusión interna de su acercamiento o no al gobierno”

“Lo que falta es el convencimiento de que no se puede llegar al 2027 con solamente estas dos opciones”

“La receta de ‘nosotros o el caos’ ya está usada varias veces”.