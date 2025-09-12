PAMI hará una charla de tecnología para adultos

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
Casi un mes de inactividad en la UNLP por los paros docentes
Superstición en pantalla: “Los Mufas” redefine la suerte en clave de comedia negra
El Fondo le pidió al Gobierno que el Presupuesto incluya más reformas
VIDEO. Brandsen: el intendente, a las trompadas con un concejal de su bloque
Guiño de Bullrich a Macri, pero cerca del expresidente ponen reparos
Chicanas y reclamos en el Concejo local tras las elecciones del domingo
La Justicia extendió la suspensión a la privatización del Banco Nación
El mes, cada vez más largo: los platenses frente al achique sin fin
Colecta de calzado, medias y útiles escolar en Plaza Azcuénaga
Desde el miércoles, “Teatro por la Identidad” en varias salas de la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con el objetivo de generar un espacio de reflexión sobre el uso cotidiano de herramientas digitales de los adultos mayores, PAMI llevará adelante la charla “La tecnología como puente entre generaciones”.
Se llevará a cabo hoy, en la sede de avenida 7 entre 35 y 36, desde las 14.30. El encuentro es una actividad gratuita y abierta al público.
La finalidad principal es acercar a los adultos mayores al mundo digital, promover la inclusión tecnológica y fortalecer el vínculo intergeneracional.
Para eso, se buscará pensar a las herramientas digitales como un recurso para mejorar la comunicación entre generaciones y así, mejorar la calidad de vida de los adultos.
Asimismo, durante el encuentro se intentará derribar barreras relacionadas con el temor o desconocimiento que muchas veces impiden un aprovechamiento pleno de la tecnología.
A cargo del cónclave estará Hernán Fonsalido, “Project Manager” especializado en innovación digital y vinculado al Club Estudiantes de La Plata.
LE PUEDE INTERESAR
Jornada de vacunación antirrábica en Arturo Seguí
LE PUEDE INTERESAR
Intervención judicial por la matriculación de químicos
El encuentro tecnológico tendrá dos ejes principales y a desarrollar. Uno de esos es “Redes sociales como herramienta de acercamiento familiar y social”. Se intentará derribar mitos y temores sobre el uso y consumo de aplicaciones. También, como se mencionó, se intentará reforzar la idea de redes sociales como fenómeno de conexión entre generaciones.
Otro de los ejes será la “Protección de datos personales: orientaciones prácticas para garantizar seguridad en el uso de celulares, computadoras y redes”. El objetivo, como su nombre lo indica, es que los adultos mayores puedan detectar posibles estafas virtuales, entre otras prácticas.
Además de adultos mayores, la reunión de PAMI tiene como destinatarios a familiares, profesionales del área, y al público en general interesado en incorporar herramientas digitales útiles en su vida diaria.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí