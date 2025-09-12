Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

PAMI hará una charla de tecnología para adultos

PAMI hará una charla de tecnología para adultos
12 de Septiembre de 2025 | 01:48
Edición impresa

Con el objetivo de generar un espacio de reflexión sobre el uso cotidiano de herramientas digitales de los adultos mayores, PAMI llevará adelante la charla “La tecnología como puente entre generaciones”.

Se llevará a cabo hoy, en la sede de avenida 7 entre 35 y 36, desde las 14.30. El encuentro es una actividad gratuita y abierta al público.

La finalidad principal es acercar a los adultos mayores al mundo digital, promover la inclusión tecnológica y fortalecer el vínculo intergeneracional.

Para eso, se buscará pensar a las herramientas digitales como un recurso para mejorar la comunicación entre generaciones y así, mejorar la calidad de vida de los adultos.

Asimismo, durante el encuentro se intentará derribar barreras relacionadas con el temor o desconocimiento que muchas veces impiden un aprovechamiento pleno de la tecnología.

A cargo del cónclave estará Hernán Fonsalido, “Project Manager” especializado en innovación digital y vinculado al Club Estudiantes de La Plata.

El encuentro tecnológico tendrá dos ejes principales y a desarrollar. Uno de esos es “Redes sociales como herramienta de acercamiento familiar y social”. Se intentará derribar mitos y temores sobre el uso y consumo de aplicaciones. También, como se mencionó, se intentará reforzar la idea de redes sociales como fenómeno de conexión entre generaciones.

Otro de los ejes será la “Protección de datos personales: orientaciones prácticas para garantizar seguridad en el uso de celulares, computadoras y redes”. El objetivo, como su nombre lo indica, es que los adultos mayores puedan detectar posibles estafas virtuales, entre otras prácticas.

Además de adultos mayores, la reunión de PAMI tiene como destinatarios a familiares, profesionales del área, y al público en general interesado en incorporar herramientas digitales útiles en su vida diaria.

 

