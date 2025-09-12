Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Casi $500.000 millones

Fuerte recorte de fondos del Presupuesto nacional

12 de Septiembre de 2025 | 02:39
12 de Septiembre de 2025 | 02:39
Edición impresa

El Ministerio de Economía dispuso un recorte de créditos presupuestarios por casi $500.000 millones a parte de una modificación publicada en el Boletín Oficial. La misma prevé un ajuste en las partidas de Educación por $120.000 millones.

Se trata de la decisión administrativa 23/25 a través de la cual se incrementa el cálculo de recursos en $261.613 millones y a la vez realiza un reducción de $493.531 millones. De ello surge un resultado financiero positivo de $754.744 millones.

En tanto, fuentes del Palacio de Hacienda informaron que se trata de “reasignaciones de partidas con una baja en el gasto primario consistente con nuestra política fiscal”.

 

