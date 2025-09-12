Guiño de Bullrich a Macri, pero cerca del expresidente ponen reparos

Enfrentado a la derrota del último domingo, y en plan de reparar daños, el gobierno insinuó ciertos cambios de estrategia. Uno de ellos, un eventual acercamiento con Mauricio Macri, líder del PRO, que habilitó acuerdos con LLA en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad. En la primera, la alianza incluyó los comicios recientes y los de octubre. En la segunda, sólo los del mes próximo porque allí los dos partidos fueron enfrentados en las elecciones local de mayo pasado, que serían favorable a los violetas y marcarían la primera derrota macrista en años. Precisamente la ex PRO Patricia Bullrich, que no terminó bien con Macri, fue la que mandó el mensaje. Sucedió en un programa de TV, donde sugirió que su exjefe podría sumarse a la campaña o dar un gesto de respaldo contundente al Gobierno.

“Me parece que sería bueno hablar en este momento con él. Ayer (por el martes) estuvimos en una reunión con la campaña en la Ciudad y me parece que si se hizo una alianza es bueno que se vea, que se dialogue y que se muestre. Es un buen camino”, sorprendió la ministra de Seguridad, que es la primera candidata a senadora por la Ciudad del acuerdo LLA-PRO.

Cerca del exmandatario no se tomaron demasiado en serio esa invitación. “Mauricio está dispuesto a ayudar, como siempre. Y está preocupado, pero nadie lo llamó”, dijeron integrantes de la mesa chica del líder amarillo, en su momento muy criticado por los propios por la decisión de cerrar un acuerdo con el partido que lidera Karina Milei.

Antes del cierre de alianzas, de hecho, Macri fue a Olivos para juntarse por primera vez a solas con Karina. No volvieron a hablar. También hace rato que no ve y no habla con el presidente Javier Milei, deslizan en su entorno. El mensaje de Bullrich llegó después de que trascendiera un encuentro “casual” entre el ex presidente y Horacio Rodríguez Larreta en un café de Palermo, quienes venían distanciados. Macri estaba con su primo Ángelo Calcaterra.