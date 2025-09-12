Karina Milei en un acto de campaña en Tucumán

Días después del duro revés electoral en la provincia de Buenos Aires, Karina Milei lanzó ayer la campaña de La Libertad Avanza en Tucumán junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menen, y el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán. Además, asistieron la diputada nacional, Lilia Lemoine, y el influencer libertario, Iñaki Gutiérrez.

El acto en la provincia norteña se dio también en medio de la tensión entre la Casa Rosada con los gobernadores.

El peronista Osvaldo Jaldo, gobernador tucumano, fue uno de los principales aliados del oficialismo, pero tomó distancia luego de la decisión de LLA de realizar un armado electoral 100 por ciento violeta en la provincia. A eso se sumó la poca recepción que la gestión libertaria tuvo sobre los reclamos de fondos que realizaron las provincias.

El operativo de seguridad del acto contó con 300 efectivos y calcularon la presencia de unas 3.500 personas, que acompañan y apoyan las ideas libertarias. Afuera hubo protestas, sin incidentes. La cita fue en el club Villa Luján, donde un grupo de manifestantes esperaban a “El Jefe” y los suyos con pancartas y cánticos. Se trataba de jubilados y familiares de personas con discapacidad, que cuestionaron los vetos de ayuda para esos sectores.

Fue la primera actividad de campaña de La Libertad Avanza luego de sacar 13 puntos menos que Fuerza Patria en las elecciones locales de PBA.

Interna sin fin

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto, mientras, sufrió movimientos internos con la partida de dos funcionarios vinculados al sector libertario más cercano al presidente Javier Milei, identificados en círculos políticos como “Las Fuerzas del Cielo”. Se trata de Úrsula Basset y Nahuel Sotelo, quienes habían llegado con la gestión de Diana Mondino para promover una agenda opuesta a las políticas de perspectiva de género y a la Agenda 2030.

Basset, hasta ahora directora de Derechos Humanos, seguirá desempeñándose en el Estado pero se trasladará al Ministerio de Justicia.

Por su parte, Sotelo -que ocupaba la Secretaría de Culto- regresará a la Legislatura bonaerense para retomar su banca como diputado provincial.

Las salidas se producen luego de la designación de Gerardo Werthein al frente del Palacio San Martín.

Según fuentes diplomáticas, ese nombramiento habría reducido de manera significativa el poder de influencia del sector libertario dentro de la conducción de la política exterior.

En términos políticos, estos movimientos reflejan el intento de la Cancillería por reacomodar su rumbo en medio de la interna por la orientación de la política internacional del Gobierno.

La tensión se centra en dos líneas: por un lado, la impronta ideológica libertaria, que impulsó cambios culturales y programáticos en áreas sensibles como derechos humanos y cooperación internacional; por otro, una línea de gestión más pragmática y orientada a la normalización institucional, promovida por la nueva conducción.

Fuentes internas sostienen que la nueva etapa buscará estabilizar las relaciones diplomáticas tradicionales y reeditar espacios de diálogo con organismos multilaterales, mientras que sectores del espacio libertario admiten que perderán presencia en el diseño de la agenda exterior pero mantienen influencia en otros ámbitos del Ejecutivo.