El Fondo le pidió al Gobierno que el Presupuesto incluya más reformas

Milei vetó la ley de ATN y tensa la relación con los gobernadores
El FMI volvió a hablar de la Argentina después del revés electoral que sufrió el Gobierno en la provincia de Buenos Aires. La portavoz del organismo apoyó el rumbo económico, pero pidió más transparencia en el mercado cambiario y avanzar en las reformas pendientes.
A pocos días de la presentación del Presupuesto para el año que viene, la vocera del FMI, Julie Kozack, sostuvo: “Esperamos con interés el Presupuesto de 2026 para continuar este progreso, sentar las bases para las reformas fiscales necesarias y consolidar los logros alcanzados hasta la fecha”.
El Gobierno enviará el Presupuesto el lunes al Congreso y el presidente Javier Milei lo presentará en cadena nacional.
En la primera conferencia de prensa posterior al receso de verano, Kozack confirmó que Luis Caputo habló con Kristalina Georgieva esta semana para discutir el progreso en la implementación del programa. Además, dijo que esperan que el ministro visite la sede del organismo en octubre, cuando se realice la reunión anual del FMI.
Aunque no aclaró cuándo fue el llamado, el martes la propia Kozack publicó un mensaje en X en el que respaldaba el plan económico del Gobierno. “Como declaramos recientemente, nuestro equipo colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa”, reiteró la portavoz.
“Apoyamos la continua adhesión de las autoridades al ancla fiscal y a su amplia agenda de desregulación, así como su compromiso de salvaguardar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa”, agregó Kozack.
Dijo que el FMI celebra los superávits primarios logrados hasta agosto en el ámbito fiscal.
